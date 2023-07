Der Floridsdorfer Athletiksport-Club vermeldet am heutigen Montag eine weitere Verpflichtung: Yannick Woudstra. Der 21-jährige, 1,93 Meter große deutsche Mittelstürmer war zuletzt für Türgücü München in der Regionalliga Bayern aktiv. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

"Yannick konnte in vergangener Saison starke Statistiken aufweisen"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club sichert sich inmitten der Sommervorbereitung die Dienste des deutschen Youngsters Yannick Woudstra (Jugendverein: TuS Geretsried). Der gebürtige Bayer (geb.: 09.11.2001 in Bad Tölz), dessen Zwillingsbruder Jordi (derzeit vereinslos) ebenfalls Fußball spielt, war zuletzt beim deutschen Regionalligisten Türgücü München unter Vertrag und überzeugte mit seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison.

Woudstra erhält bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Neuverpflichtung des jungen Deutschen: „Yannick ist aufgrund seiner Statur sowie seines jungen Alters ein sehr interessanter Spieler, der in der vergangenen Saison starke Statistiken aufweisen konnte. Er kann für unser Spiel enorm wichtig sein und wir hoffen, dass wir das Potential, welches wir in ihm sehen, weiterentwickeln können.“

"Bin mir sicher, dass dies der ideale Ort ist mich weiterzuentwickeln"

FAC-Neuzugang Yannick Woudstra bei seiner Vertragsunterzeichnung in der Hopfengasse: „Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zum FAC geklappt hat und auf die kommende Saison. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen vom ersten Moment an ein super Gefühl gegeben und ich bin mir sicher, dass dies der ideale Ort ist mich weiterzuentwickeln.

Nun kann ich es kaum erwarten auf dem Platz zu stehen und das erste Mal vor unseren Fans aufzulaufen. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen und unsere Ziele zu erreichen!“

Yannick Woudstra begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des Bayrischen Landesligisten Tus Geretsried unweit von seinem Heimatort Bad Tölz. Dort spielte er sich bis in die Kampfmannschaft hoch, ehe er nach einem Zwischenstopp beim VfR Neuburg, im Sommer 2022 zum Regionalligisten Türgücü München wechselte. In der vergangenen Saison stand Woudstra in 26 Spielen in der Startelf und konnte 12 Treffer in der Liga, sowie einen im Bayernpokal erzielen.

Fotocredit: FAC