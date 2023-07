Er lieferte in 146 Pflichtpartien für die SV Guntamatic Ried stolze 56 Torvorlagen (plus 26 erzielter Treffer), erlitt am 19. März gegen den RZ Pellets WAC nach 10 Min. einen Kreuzbandriss, der nicht nur das Saison-Aus bedeutete, sondern auch den "Anfang vom Ende" bei den Innviertlern in punkto ADMIRAL Bundesliga-Abstieg: Stefan Nutz. Der 31-jährige Judenburger kämpft für sein Comeback, das noch dauern wird. Sein Fehlen bewies seine Unterschieds-Qualitäten für die Rieder, wo der Vertrag des Kreativkopfes ausgelaufen ist. Der Routinier ist ablösefrei zu haben. Ein Wechsel innerhalb der ADMIRAL 2. Liga deutet sich an.

Genialität im linken Fuß: Assistgeber und Standard-Spezialist vom Dienst - Stefan Nutz.

Wawra: "Es geht auch darum, dass ihn die Konkurrenz nicht holt"

Das Rennen um den begehrten Spielmacher scheint wohl der Vorjahres-Dritte SKN St. Pölten zu machen. Dessen Neo-Sportdirektor Tino Wawra verriet in den "NÖN", dass man in den Verhandlungen schon "relativ weit" sei und eine Rückkehr ins Mannschaftstraining im September oder Oktober zu erwarten sei. Nachsatz: "Wirklich spielen könnte er vermutlich erst im Frühjahr, aber es geht auch darum, dass ihn die Konkurrenz nicht holt".

Damit verweist der 44-jährige Linzer auf das bereits Anfang Juni bekundete Interesse vom GAK 1902, der einen Nachfolger für Michael Liendl (Karriereende) auf der "Zehner-Position" sucht. So meinte der sportliche Leiter der Grazer, Dieter Elsneg, vor Wochen bereits in der Kronenzeitung: "Stefan ist der Mann in Österreich, der Michi Liendl als Spielertyp am meisten ähnelt. Er ist ein Linksfuß, der tolle Standards tritt und bei offenen Bällen einer der Besten ist. Ich schätze ihn sehr, zumal ich ja in Ried mit ihm gespielt habe."

Doch der SKN St. Pölten scheint aktuell in der "Pole Position" im Rennen um Stefan Nutz, den gebürtigen Steirer. Überhaupt soll im Wölfe-Rudel im Hinblick auf die neue Saison noch einiges personell passieren, wird es noch Abgänge geben und soll noch ein Innenverteidiger sowie Stürmer verpflichtet werden.

Was den Abwehrspieler betrifft, so soll dieser dem Vernehmen nach noch diese Woche präsentiert werden. Während die St. Pöltener bei der Stürmer-Suche auf die Kooperation mit dem deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg vertrauen. "Es kann sein, dass da ein Spieler aus Wolfsburg kommt", meinte Wawra.

Vor dem Absprung stehen demgegenüber der 21-jährige Stürmer Yacouba Silue von der Elfenbeinküste, Innenverteidiger Souleyman Kone und ÖFB-U18-Mittelfeldspieler Benedict Scharner.

