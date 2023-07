Die SV Guntamatic Ried bastelt weiter an einer schlagkräftigen Truppe für die bevorstehende ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 und holt als weiteren Neuzugang den beidfüßigen Nils Seufert vom deutschen 2. Ligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre bei den Innviertlern und absolvierte 17 Einsätze in der Deutschen Bundesliga und 66 in der Deutschen 2. Liga. Siehe auch Sommer-Transfers der 16 Klubs in Liga 2.

"Bringt Erfahrung von über 80 Spielen in der 1. und 2. deutschen Bundesliga mit"

SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala: „Wir haben in den bisherigen Spielen gemerkt, dass wir im Mittelfeld noch mehr Ballsicherheit benötigen. Nils Seufert bringt genau diese Qualität und die Erfahrung von über 80 Spielen in der 1. und 2. deutschen Bundesliga mit. Wir sind sehr froh, einen Spieler dieses Kalibers für uns begeistern zu können."

Neuzugang Nils Seufert: „Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, freue ich mich nach einigen Jahren in der deutschen 1. und 2. Bundesliga, auf die Gelegenheit, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich freue mich auf die Fans und bin davon überzeugt der Mannschaft helfen zu können, die gesteckten Ziele zu erreichen und die SV Guntamatic Ried wieder in die Bundesliga zu führen."

Steckbrief Nils Seufert

geboren am 3. Februar 1997 in Mannheim

Nationalität: Deutschland

Größe: 182 cm

Position: Zentrales Mittelfeld

Vereine gesamt: Käfertal Jgd., Mannheim Jgd., 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, SV Sandhausen, SpVgg Greuther Fürth.

Jugendvereine: SC Käfertal (-2010), SV Waldhof Mannheim (2010-2011), 1.FC Kaiserslautern (2011-2015)

Herzlich willkommen im Innviertel, Nils! 👋



Nils Seufert wechselt vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth ins Innviertel. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre. ⚫️🟢✍️#svried #seit1912 #desismeiverein #gemeinsamneudurchstarten pic.twitter.com/jf0Kk70S2c — SV Ried 1912 (@svried1912) July 10, 2023