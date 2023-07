Der SKN St. Pölten vermeldet den nächsten routinierten Neuzugang aus Deutschland: Stefan Thesker. Der 32-jährige Innenverteidiger unterschrieb bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 und weist eine erfolgreiche Karriere vor. So spielte der 1,90-Meter-Hüne in der DFB-U21-Nationalmannschaft, absolvierte 108 Einsätze in der 2. Deutschen Liga sowie 55 Partien in der niederländischen Eredivisie. Der Nordrhein-Westfale spielte unter anderem bei Hannover 96, Greuther Fürth und Twente Enschede - bis Juli dieses Jahres stand der Linksfuß bei Holstein Kiel unter Vertrag. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

V.l.: SKN-Trainer Stephan Helm, Neuzugang Stefan Thesker, SKN-Trainer Emanuel Pogatetz. Der 32-jährige Innenverteidiger kommt von den Störchen zu den Wölfen.

"Ein absoluter Teamplayer, der eigene Interessen hintenanstellt"

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Innenverteidiger dazu, der unsere ohnehin schon sehr gute Abwehr nochmals besser macht“.

Tino Wawra, Neo-Sportdirektor SKN St. Pölten: „Nicht nur am Platz ist er qualitativ top - sondern auch menschlich passt Stefan richtig gut hierher - ein absoluter Teamplayer, der eigene Interessen hintenanstellt.“

"...damit wir unser großes Ziel Bundesliga so schnell wie möglich erreichen"

Stefan Thesker: „Für mich ein extrem spannendes Projekt, auf das ich nach den Gesprächen mit Jan Schlaudraff und Tino Wawra sowie dem Trainerteam richtig Lust bekommen habe. Ich will alles geben und meinen Teil dazu beitragen, damit wir unser großes Ziel Bundesliga so schnell wie möglich erreichen."

Jugendvereine: TuS Wüllen (1995-2002), FC Schalke 04 (2002-2005), FC Twente (2005-2010).

❗Nächste Neuverpflichtung bei den Wölfen❗

Der deutsche Innenverteidiger Stefan #Thesker hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und wechselt damit aus der 2. Deutschen Liga zum SKN 🤩🥳 Alle weiteren Infos findet ihr hier 👉 https://t.co/bFAA2cMl6q#weareone #meinSKN pic.twitter.com/6TsxalvBEd — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) July 11, 2023

Fotocredit: SKN St. Pölten