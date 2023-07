Es ist eine bewegte Geschichte - die von Schwarz-Weiß Bregenz. Im Jahr 2004 spielte der Vorarlberger Traditionsverein noch international im damaligen UI-Cup gegen Şamaxı FK (Aserbaidschan). Darauf folgten Zwangsabstieg aus der Bundesliga in die 2. Liga aufgrund von finanzieller Probleme und die Auflösung. Nun sind die Bregenzer - besser gesagt der Nachfolgeverein - wieder zurück im Profigeschäft, sicherten sich in der Regionalliga West Platz 1. Sportdirektor Predrag Zivanovic sprach gegenüber LIGAPORTAL über Transfers, die Vorbereitung und die Ziele in der ADMIRAL 2. Liga.

Avancierte von Jänner 2020 bis Sommer 2021 in den eineinhalb Jahren beim GAK 1902 zum Leistungsträger: Bregenz-Neo-Mittelfeldspieler Slobodan Mihajlovic.

"Schönes Gefühl, nach 18 Jahren wieder im Profifußball zu sein"

LIGAPORTAL: Zunächst ein kurzer Rückblick: Was bedeutet der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga für den Verein?

Predrag Zivanovic: Keine Frage, es ist ein schönes Gefühl, nach 18 Jahren wieder im Profifußball zu sein. Ich denke, die ganz große Freude kommt dann mit dem ersten Spiel. Aktuell sind wir fast 24 Stunden täglich im Einsatz, um alle Vorgaben der Bundesliga zu erfüllen. Dazu gehören Gespräche mit Spielern, genauso wie die interne Organisation und die Abwicklung von Verträgen. Ja, die Rückkehr in das Profigeschäft bringt für jeden Verein Herausforderungen mit, das war uns aber klar. Wir sind bereit!

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Vorbereitung?

Predrag Zivanovic: Die Vorbereitung ist wie immer im Sommer kurz. Ich bin aber erfreut, dass alle an einem Strang ziehen. Trainer Andreas Heraf macht mit seinem Team einen großartigen Job. Das Niveau wird Tag für Tag besser.

Ex-SV Ried-Coach Andreas Heraf stieg mit Bregenz in die 2. Liga auf.

"Großer Teil der Mannschaft der abgelaufenen Saison hat verlängert"

LIGAPORTAL: Wie sieht der Kader für die neue Saison aus?

Predrag Zivanovic: Ich denke, wir haben eine gute Mischung gefunden – ein großer Teil der Mannschaft der abgelaufenen Saison hat verlängert. Außerdem haben wir junge hungrige Spieler mit Zweit- und Bundesliga-Erfahrung verpflichten können. Somit können wir als Aufsteiger sehr zufrieden sein und fiebern dem Saisonstart Ende Juli entgegen."

LIGAPORTAL: Ist das Thema Transfers bereits abgeschlossen?

Predrag Zivanovic: Wir haben noch bis 31. August Zeit. Wir sind aber noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer - das aber auch nur, wenn wir das Gefühl haben, dass es passt."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Predrag Zivanovic: Wir wollen als Aufsteiger eine gute Saison spielen. Sowohl im Sportlichen als auch im Verein möchten wir uns weiterentwickeln und eine gute Adresse in Österreich werden.

Heute Jannik Wanner als 7. Neuzugang präsentiert

Die Bregenzer haben bisher bereits Slobodan Mihajlovic, Franco Flückiger, Lukas Parger, Matheus Favali, Patrick Obermüller und Tamas Herbaly verpflichtet.

Am heutigen Dienstag präsentierte der Klub aus dem Ländle Jannik Wanner als 7. Neuzugang - ein alter Bekannter. Der 23-jährige, deutsche Stürmer (geboren in Haiti) war schon 2020 für eine halbe Saison für die Vorarlberger im Einsatz. Er stand zuletzt bei Berg und Illertissen in Deutschland unter Vertrag.

Foto: Richard Purgstaller, GEPA Admiral