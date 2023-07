Nach dem 4:1-Testspielsieg gegen ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt am Freitag gewann der FC Liefering vier Tage später auch den nächsten Probegalopp im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 in der ADMIRAL 2. Liga. Beim überzeugenden 2:1-Erfolg gegen Regionalligist Union Gurten scorten Reischl und Verhounig für die Mannschaft von Neo-Chefcoach Onur Cinel, Burghuber gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Innviertler.

Der 18-jährige, gebürtige Salzburger Tim Paumgartner setze sich mit dem FC Liefering verdientermaßen im Testspiel gegen Drittligist Union Gurten durch.

Reischl mit dem Führungstreffer - Burghuber mit schnellem Ausgleich

Kapitän Rocco Zikovic & Co. waren in der Red Bull Fußball Akademie von Beginn an mit Animo bei der Sache und fanden dementsprechend die ersten Gelegenheiten vor. Nach einem Fehlpass im Gurtner Spielaufbau verpasste Luka Reischl nach 22 Minuten die Führung, sein Abschluss fiel letztlich zu zentral aus.

Wenige Zeigerumdrehungen später machte es der Angreifer bedeutend besser: Zeteny Jano war links durchgebrochen, der Schwarzacher empfing dessen Querleger frei stehend – 1:0 (26). Die Oberösterreicher erwischten kurz vor dem Seitenwechsel ihre beste Phase, Abwehrmann Burghuber belohnte dies mit einem ansehnlichen Freistoß, der im langen Eck landete (33.).

Verhounig mit dem Siegtreffer

Mit neuem Personal und wiedererlangter Spielkontrolle pochten die Cinel-Schützlinge früh in Durchgang 2 auf den nächsten Treffer. Phillip Verhounig sollte diesen auch prompt realisieren, und zwar baugleich zu Tor Nr. 1. Nur die agierenden Personen waren getauscht, diesmal mimte Sturmpartner Alexander Murillo den „Assistenten“ (51.).

Chancen auf weitere Treffer blieben ungenutzt, auf den positiven Ausgang hatte dies aber freilich keine Auswirkungen.

"In nächsten Wochen daran arbeiten, noch besser und strukturierter zu werden"

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Das ,Attackieren gegen den Ball‘ und das ,Attackieren nach Ballgewinn‘ waren beides Phasen, die wir trainiert hatten. Da waren heute im Spiel Momente dabei, in denen wir es richtig gut gemacht haben, aber auch noch mit ganz viel Luft nach oben. Es gab viele Phasen heute, in denen uns der Gegner den Ball überlassen hat. In den nächsten Wochen wollen wir daran arbeiten, noch besser und strukturierter zu werden.

Alles in allem wars aber echt ein super Test gegen einen richtig starken und intensiven Gegner, der den Mannschaften in der Meisterschaft in Sachen Körperlichkeit und Spielweise schon sehr nahekommt. Das freut mich, dass wir so ein Spiel dann trotzdem für uns entscheiden konnten.“

FC Liefering vs. Union Gurten; 2:1 (1:1)

Torschützen: Reischl (26.), Verhounig (51.) bzw. Burghuber (33.)

FC Liefering: Oelz (46. Künstner) – Leitner (46. Gevorgyan), Zikovic (70. Leitner), Mellberg (70. Schablas), Schablas (46. Moswitzer) – Trummer (46. Camara/Testspieler), Sulzbacher (46. Baran), Sadeqi (46. Paumgartner), Jano (46. Neumann) – Reischl (46. Verhounig), Lechner (46. Murillo). Trainer: Onur Cinel.

Gelbe Karte: Paumgartner (68./Foul)

Fotocredit: FC Liefering via Getty