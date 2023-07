Wie die SV Guntamatic Ried über ihren Social-Media-Kanal bekannt gibt, wechselt der offensivfreudige Linksverteidiger Roko Jurišić zu NŠ Mura in die Prva Liga (1. Liga Sloweniens). Da der 21-jährige Kroate noch bis Juni 2024 bei den Innviertlern unter Vertrag stand, kassiert der ADMIRAL 2. Ligist dem Vernehmen nach eine Ablösesumme. Siehe auch Sommer-Transfers.

Tanzt künftig nicht mehr mit dem Ball im Innviertel: Roko Jurišić.

14 BL-Einsätze für SV Ried im Frühjahr

Roko Jurišić kam im Jänner 2023 aus seiner Heimat von HNK Rijeka zum damaligen ADMIRAL Bundesligisten nach Ried. Für die SV Guntamatic Ried absolvierte der U21-Nationalspieler von Kroatien 16 Einsätze (14 in der Bundesliga, 1 Assist).

Im Frühjahr sorgte der 21-jährige Kroate in einer Unteren Playoff-Partie für eine Rarität und kassierte - obwohl er bereits ausgewechselt war und auf der Spielerbank saß - in der Nachspielzeit im BL-Freitagflutlicht-Match der 29. Runde gegen die WSG Tirol die Rote Karte. Was 2 Spiele Sperre wegen Beschimpfung des 4. Offiziellen zur Folge hatte.

Der Marktwert des in Zagreb geborenen Defensivakteurs beläuft sich auf 350.000 € (Transfermark.at, Juni 2023).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL