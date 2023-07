Aufsteiger DSV Leoben um Cheftrainer Carsten Jancker bastelt weiter an einer konkurrenzfähigen Mannschaft in der kommenden Saison und holte mit Christoph Halper einen bundesligaerprobten Offensivakteur. Der 25-Jährige absolvierte 49 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und kommt von Liga-Konkurrent SV Licht Loidl Lafnitz, wo er eineinhalb Jahre unter Vertrag stand. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

Anfang Jänner 2022 wechselte Christoph Halper, der Cousin von Patrick Farkas, innerhalb der ADMIRAL 2. Liga vom SKN St. Pölten zum SV Lafnitz, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde, sodass der 25-Jährige mit der neuen Saison für Aufsteiger DSV Leoben auf die Blau-Gelben trifft.