Der Floridsdorfer Athletiksport-Club sichert sich für die kommende Saison die Dienste von Defensivspieler Felix Seiwald. Der 22-jährige Salzburger wechselt von der SV Guntamatic Ried, erster Gegner des FAC der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 (Sonntag, 30. Juli, 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) in den 21. Wiener Gemeindebezirk. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

"In der Defensive sehr flexibel einsetzbar"

Defensivallrounder Felix Seiwald verstärkt ab sofort den Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 22-jährige Salzburger, der in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis für den First Vienna FC auf dem Platz stand, erhält beim FAC einen Vertrag bis Sommer 2024.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer: „Gerade defensiv haben wir noch einen Linksfuß als Verstärkung gesucht und sind sehr glücklich darüber, mit Felix einen jungen, österreichischen Spieler gefunden zu haben, der genau in das Profil passt, welches wir uns vorstellen. Er ist in der Defensive sehr flexibel einsetzbar und bringt aufgrund seiner Bundesliga und Zweitligaeinsätze einiges an Erfahrung mit.“

Felix Seiwald bei seiner Präsentation in der Hopfengasse: „Ich freue mich sehr, jetzt beim FAC zu sein und hoffe, dass ich der Mannschaft in der kommenden Saison weiterhelfen kann. Ich bin top motiviert mit den Jungs eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Der gebürtige Salzburger startete seine Laufbahn in der Jugend des USC Flachau. Von der U15 bis zu den Profis durchlief er anschließend alle Mannschaften des SV Ried. Seiwald absolvierte für die Vikinger 23 Spiele in der Österreichischen Fußball Bundesliga, ehe er per Leihe für ein halbes Jahr zum SK BMD Vorwärts Steyr wechselte. In der vergangenen Spielzeit wurde der 22-Jährige an den First Vienna FC verliehen und absolvierte bei seinen beiden Leihen insgesamt 32 Zweitligaspiele.

Foto: FAC