Nachdem bereits am Anfang der Woche prophezeit - wir berichteten - ist es nun amtlich: Der SKN St. Pölten verpflichtet Stefan Nutz. Vertragsbeginn ist am 1. September 2023 - Vertragsdauer bis Sommer 2025. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Liga-Konkurrent SV Guntamatic Ried, wo nach 4 Jahren sein Vertrag auslief, und kann über 220 Bundesliga-Einsätze sowie 27 Tore in der ADMIRAL Bundesliga vorweisen. Außerdem hat der Steirer in den beiden höchsten Spielklassen bisher knapp 90 Vorlagen geliefert. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

"Stefan war in dieser Transferperiode von Anfang an mein Wunschspieler"

Gespielt hat der Steirer unter anderem beim SK Rapid Wien, SCR Altach und SV Gröig - zuletzt stand Stefan Nutz bei der SV Guntamatic Ried unter Vertrag. Aktuell laboriert der 31-jährige Mittelfeld-Regisseur nach seinem Kreuzbandriss im März (im Spiel gegen den RZ Pellets WAC) an einer Knieverletzung und befindet sich auf Reha - er wird je nach Heilungsverlauf im Laufe der Herbstsaison ins Training der Wölfe einsteigen.

Jugendvereine des gebürtigen Judenburgers: FSC Pöls, GAK 1902, Sturm Graz.

Tino Wawra, Neo-Sportdirektor SKN St. Pölten: „Stefan war in dieser Transferperiode von Anfang an mein Wunschspieler. Ich bin sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Nutzi bekommt von uns alle Zeit der Welt, um wieder richtig fit zu werden. Wir sehen ihn als Winterneuzugang. Jede Woche, in der er früher am Platz stehen und uns helfen kann, ist Bonus.“

"...dann will ich der Mannschaft helfen, damit wir unser großes Ziel erreichen"

Stefan Nutz: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SKN waren von Anfang an sehr professionell und überzeugend. Für mich gilt es jetzt erst mal voll fit zu werden, dann will ich der Mannschaft helfen, damit wir unser großes Ziel erreichen."

Foto: SKN St. Pölten