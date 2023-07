Gleich 5 Neuzugänge an einem Tag vermeldet der SV Horn heute Nachmittag. Mit Amar Hot, Julian Hinterleitner und Leon Corkovic begrüßen die Waldviertler ein Talente-Trio von der AKA St. Pölten. Zudem kehren Pascal Eidher und Kevin Petuely nach ihren Leihen zum ADMIRAL 2. Ligisten nach Horn zurück. Siehe auch Sommer-Transfers allgemein in Liga 2.

Gleich fünf neue Youngster für Chefcoach Philipp Riederer. V.l. Amar Hot, Julian Hinterleitner, Leon Corkovic, Cheftrainer Philipp Riederer, Pascal Eidher, Kevin Petuely.

"Jugend forscht" beim SV Horn

Der SV Horn setzt verstärkt auf die junge Welle. Mit den drei 18-jährigen Leon Corkovic, Amar Hot und Julian Hinterleitner docken junge, talentierte Spieler beim SV Horn an. Für Julian Hinterleitner ist es eine Rückkehr zu seinem Stammverein. Der Rechtsverteidiger spielte bereits im Nachwuchs für den SV Horn und war die letzten Jahre an die AKA St. Pölten verliehen.

Leon Corkovic und Amar Hot bilden ab sofort weitere Optionen für das Mittelfeld der Waldviertler.

Rückkehr nach Leihen in die Landesliga

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Kevin Petuely kommt vom SC Retz zurück zum SV Horn. In der letzten Saison kam er auf 28 Einsätze in der 1. Landesliga.

Ebenfalls nach einer einjährigen Leihe in Horn ist der 19-jährige Innenverteidiger Pascal Eidher, der in der Saison 2022/23 beim SV Waidhofen/Thaya 17 Einsätze in der 1. Landesliga verzeichnen konnte.

Fotocredit: SV Horn