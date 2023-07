Neben vielen Youngstern setzt der FC Flyeralarm Admira auch auf erfahrene Spieler und verpflichtete heute einen, der in seiner Vita 2 Meistertitel mit dem FC Red Bull Salzburg leuchten hat und obendrein 131 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze absolvierte: Georg Teigl. Der 32-jährige Abwehrspieler und Sohn vom ehemaligen Olympia-Bobfahrer Kurt Teigl kommt ablösefrei von Austria Wien. Außerdem wechselt mit dem 21-jährigen Maximilian Sulek ein Torwart-Talent zu den Südstädtern. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

"Erfahrung, die er mitbringt, ist in erster Linie für Entwicklung unserer jungen Spieler enorm wichtig"

Der FC Flyeralarm Admira, für den am kommenden Sonntag die neue Saison mit der ersten Pflichtpartie beginnt (10:30 Uhr, Uniqa-ÖFB-Cup Runde 1, auswärts ASK Klagenfurt - ab 11 Uhr Ligaportal-Liveticker) hat Georg Teigl unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Österreicher spielte zuletzt für den Bundesligisten Austria Wien und wechselt ablösefrei zu den Südstädtern.

Peter Stöger, Neo-Sportdirektor beim FC Flyeralarm Admira: „Georg ist der ideale Spieler für unser Projekt. Die Erfahrung, die er mit sich bringt, ist in erster Linie für die Entwicklung unserer jungen Spieler enorm wichtig. Es freut uns sehr, dass wir Georg verpflichten konnten, da er sowohl sportlich als auch charakterlich eine Bereicherung für unser Team sein wird.“

Der in der Jugend beim SKN St. Pölten ausgebildete Teigl unterschrieb vor 12 Jahren seinen ersten Profivertrag beim FC Red Bull Salzburg. Darauf folgten Stationen bei RB Leipzig, FC Augsburg und Eintracht Braunschweig in den drei höchsten Spielklassen Deutschlands. 2020 zog es Teigl wieder in die Heimat und er unterschrieb bei Austria Wien.

Jugendvereine: SV Gablitz, FC Purkersdorf, SKN St. Pölten, FC Red Bull Salzburg.

Georg Teigl wird am Dienstag, 18 Juli, 10:30 Uhr, die erste Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen absolvieren.

Maximilian Sulek überzeugte bei Panthern in Testspielen

Der zweite heutige Neuzugang der Südstädter ist der 21-jährige Maximilian Sulek (geb.: 21. Juli 2001). Der talentierte, 1,94 Meter große Goalie überzeugte bei den Panthern in den letzten Testspielen sowie Trainingseinheiten und wechselt von SV Gerasdorf Stammersdorf zum FC Flyeralarm Admira.

Jugendvereine: Technopool Admira, 1210 Wien, Bisamberg, Schwechat, Wiener Linien.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira