Der Floridsdorfer Athletiksport-Club stattet Amateur-Spieler Oluwaseun Adewumi mit einem Profi-Vertrag aus. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison bereits zu 17 Einsätzen bei den Profis. Siehe auch Sommer-Transfers in ADMIRAL 2. Liga.

„Bestätigt unsere Arbeit, junge Spieler zu fördern"

Oluwaseun Adewumi schafft den Sprung von den FAC-Amateuren zur ADMIRAL 2. Liga-Mannschaft und erhält einen Profi-Vertrag bei den Blau-Weißen. Der 18-jährige Offensivspieler ezielte bei seinem Debüt im UNIQA ÖFB Cup gegen den TUS Bad Gleichenberg seinen Premierentreffer für den FAC.

In der ADMIRAL 2. Liga stand der Youngster in der vergangenen Saison bereits 16-Mal für die Profis auf dem Feld. Nun erhält Adewumi einen Vertrag bis 2025 mit der Option zur Verlängerung auf ein weiteres Jahr.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer (im Foto mit Oluwaseun Adewumi) freut sich, dass erneut ein junger Akteur den Sprung zu den FAC-Profis schafft: „Es bestätigt uns in unserer Arbeit, junge Spieler zu fördern, um im Profigeschäft Fuß zu fassen. Umso mehr freut es uns, dass Oluwaseun mit seinem Potential und seinen Leistungen die Chance genutzt hat, so dass wir mit ihm einen langfristigen Profivertrag unterzeichnet haben. Aufgrund seines jungen Alters und seiner Qualität bringt er vieles mit, um noch eine große Karriere zu haben.“

Oluwaseun Adewumi bei seiner Vertragsunterzeichnung: „Es freut mich sehr meinen ersten Profivertrag erhalten zu haben. Ich bin sehr dankbar, dass der FAC mir die Chance und die Unterstützung gibt, mich im Profigeschäft zu etablieren und ich bin mir sicher, dass es der richtige Schritt für meine Karriere ist, noch weiter bei meinem Stammverein in Floridsdorf zu bleiben.“

Vom FAC über SK Rapid-Akademie wieder retour

Adewumi wechselte im März 2016 vom Nachwuchs des FAC in die Akademie des Bundesligisten SK Rapid Wien, ehe er nach 4 Jahren in die Hopfengasse zurückkehrte. Der gebürtige Wiener absolvierte mehrere Spiele in der U18 und wurde kurz darauf zum Stammspieler bei den FAC-Amateuren in der 2. Landesliga Wien.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen wurde das Trainergespann der Zweitliga-Mannschaft rund um die Trainer Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov schnell auf den 18-Jährigen aufmerksam. Oluwaseun Adewumi gab am 22. Mai 2022 beim 3:1 Heimsieg gegen den FC Juniors OÖ sein Profi-Debüt und entwickelte sich in der vergangenen Saison bereits zu einem wichtigen Kaderspieler. Nach einer starken Vorbereitungsphase erhält er nun den ersten Profivertrag seiner Karriere.

Oluwaseun #Adewumi erhält Profi-Vertrag❗️



Unser Youngster bleibt beim FAC und erhält seinen ersten Profi-Vertrag bei den Blau-Weißen 😍💙



ℹ️ Alle Infos zur Vertragsunterzeichnung findet ihr auf unserer Homepage



📲 https://t.co/NUu80ZGeeS #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 18, 2023

Fotocredit: FAC