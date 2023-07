Der Floridsdorfer Athletiksport-Club vermeldet den Abgang des beidfüssigen Offensivspielers Christopher Kröhn. Der 24-jährige Wiener wechselt nach einem Jahr beim FAC mit sofortiger Wirkung zum ungarischen Zweitligisten ETO FC Györ. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

"Beweist erneut, dass wenn ein Spieler hart arbeitet, seine Leistung bringt, ihm alle Türen im Profifußball offenstehen"

Nach einer starken Vorbereitungsphase des Offensivspielers wurde der ungarische Zweitligist ETO FC Györ im Zuge eines Testspiels auf den gebürtigen Wiener aufmerksam. Christopher Kröhn hatte beim FAC noch einen Vertrag bis 2025, wechselt nun aber mit sofortiger Wirkung zum vierfachen ungarischen Meister. Über die Ablösemodalitäten wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Abgang von Christopher Kröhn: „Uns als FAC freut es sehr zu sehen, dass ein Spieler über uns den Sprung ins Ausland schafft. Das beweist erneut, dass wenn ein Spieler hart arbeitet beziehungsweise seine Leistung am Platz bringt, ihm alle Türen im Profifußball offenstehen. Wir wünschen Christopher alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg und bedanken uns für seinen Einsatz bei unserem FAC!“

Christopher Kröhn startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Red Star Penzing sowie des First Vienna FC und Simmeringer SC. Vor seiner Leihe zum SK BMD Vorwärts Steyr absolvierte der Außenspieler insgesamt 17 Partien für den FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost ehe er im Sommer 2022 zum FAC in die Hopfengasse wechselte. Kröhn absolvierte 26 Spiele im Dress der Blau-Weißen und erzielte 6 Tore sowie 2 Vorlagen.

