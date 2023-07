Kurze Anreise für ADMIRAL 2. Ligist SV Guntamatic Ried in Runde 1 des Uniqa-ÖFB-Cup, in der die Innviertler am Samstag im Duell zweier Messestadt-Klubs in Wels gastieren. Beim Regionalligisten SPG HOGO Wels im Oberösterreich-Duell! Zur "Prime-Time"! Samstag, 22. Juli 2023, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Teams im ÖFB-Cup aufeinander. Damals in Runde 2 am Mittwoch, den 31. August, drehte die SV Ried einen schnellen 0:2-Rückstand und siegte am Ende durch Tore von Wießmeier (2), Monschein und Mikic mit 4:2. Der letzte Treffer durch Mikic fiel erst in der 93. Min.!

Nach einer, wegen der monatelangen, verletzungsbedingten Leidenszeit, "Seuchen-Saison" für Marcel Ziegl strotzt der SVR-Kapitän voller Tatendrang für die neue Saison.

"Gesamt gesehen kann man mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein"

Die SV Guntamatic Ried, Cupsieger in den Jahren 1998 und 2011, erreichte in der Saison 2020/2012 das Finale und in der vergangenen Cup-Saison das Halbfinale, musste sich dort dem SK Rapid Wien am 5. April 2023 auswärts nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Im Jahr davor unterlag die SV Ried im Finale in Klagenfurt am Wörthersee dem FC Red Bull Salzburg Salzburg mit 0:3.

SVR-Kapitän Marcel Ziegl: „Zum Trainingsstart waren einige Spieler aus der vergangenen Saison am Platz, dann die Neuzugänge und dazu viele junge Spieler. Das war für alle eine neue Situation. Wichtig war, dass wir nach zwei Wochen gleich das Trainingslager hatten, da haben wir wirklich große Fortschritte gemacht. Gesamt gesehen kann man mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein.

Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Belmin Beganović. Ich hoffe, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht. Die Vorbereitungsspiele will ich nicht überbewerten, das sind und bleiben Vorbereitungsspiele.“

"Der Mega-Umbruch ist in vollem Gange und wir sind noch nicht fertig"

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Mit der Haltung unserer Spieler und dem kompletten Staff in der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Der Mega-Umbruch, den wir aktuell bewerkstelligen müssen, ist in vollem Gange und wir sind noch nicht fertig.

Ich bin mir aber sicher, dass unsere Fans am Samstag bereits die wichtigsten Verhaltensweisen in unserer Idee erkennen können. Wir sind gerüstet für den Saisonauftakt. Hertha Wels hat in der Vorbereitung verschiedene Ideen ausprobiert – wir sind auf alles vorbereitet und werden unsere Idee durchziehen.“

Die SPG HOGO Wels schied in der vergangenen Cup-Saison in der 2. Runde gegen die SV Guntamatic Ried aus dem Bewerb. Der damalige Bundesligist siegte am 31. August 2022 auswärts mit 4:2 nach 0:2-Rückstand.

"Beide Teams werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten"

„Es erwartet uns eine gute Mannschaft. Wir dürfen uns nicht davon täuschen lassen, dass sie in der Regionalliga spielen“, sagt Marcel Ziegl. „Man hat im vergangenen Jahr gesehen, wie so ein Spiel laufen kann, wenn man nicht auf dem letzten Zacken spielt. Aber wir können schon mit der Brust auftreten, gegen Wels eine Runde weiterzukommen. Letztendlich liegt es am Samstag nur an uns und das müssen wir am Platz auch zeigen.“

Maximilian Senft: „Ich erwarte ein sehr emotional geführtes Spiel, in dem beide Teams noch nicht auf allerhöchstem spielerischen Niveau agieren werden. Beide Teams werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten und es wird ein richtiger Cupfight.

Die Cuperfolge der Vergangenheit sind schöne Erinnerungen für alle Fans der SV Guntamatic Ried. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir uns von der Vergangenheit nichts kaufen können und ein sehr schwieriges Spiel auf uns wartet, in dem uns alles abverlangt wird.“

Das jetzige Spiel ist nach dem ÖFB-Cup-Match im vergangenen Jahr das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Unser Coach Maximilian Senft war gestern bei der Saisonstart-Pressekonferenz der ADMIRAL 2. Liga mit dabei. Am Sonntag, den 30. Juli, um 10:30 Uhr treffen wir im ersten Meisterschaftsspiel auf den Floridsdorfer AC. 🙌#svried #seit1912 #desismeiverein #gemeinsamneudurchstarten pic.twitter.com/kGwqZvVxZj — SV Ried 1912 (@svried1912) July 19, 2023

Fotocredit: IMAGO