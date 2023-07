Der SV Horn ist weiter fleißig auf dem Sommer-Tranfermarkt aktiv und vermeldet den mittlerweile 14. Neuzugang für die Saison 2023/24: Emilian Metu. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom FC Bayern München II ins Waldviertel und erhält einen Zweijahresvertrag. Der 1,91 Meter-Mann wurde in Wr. Neustadt geboren und absolvierte 6 Länderspiele für das ÖFB-U19-Team. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

„Emilian Metu ist ein Rohdiamant"

Mit Emilian Metu holt sich der SV Horn einen weiteren Schlüsselspieler für die kommende Saison ins Team. Der 1,91m große zentrale Mittelfeldspieler stand seit Sommer 2021 beim FC Bayern München II unter Vertrag. Für den deutschen Rekordmeister konnte der ÖFB-U19-Teamspieler in der Regionalliga Bayern 34 Einsätze verzeichnen.

In der vergangenen Spielzeit war Emilian Metu bei Austria Klagenfurt aktiv, wo er hauptsächlich in der Kärntner Liga zum Einsatz kam. Ausgebildet wurde der gebürtige Niederösterreicher in der AKA St. Pölten, ehe die neue Nummer „31“ der Horner zur Saison 2020/21 zum SKN St. Pölten wechselte, wo er bereits zu ein paar Einsätzen in der höchsten österreichischen Liga kam.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Emilian Metu ist ein Rohdiamant, der in dieser Saison hoffentlich von unserem Trainerteam dementsprechend geschliffen wird. Er hat ein unglaubliches Auge für die entscheidenden Situationen und ein sensationelle Zusätzlich verfügt Emilian über eine sehr gute Physis, er wird in der Zukunft ein wesentlicher Bestandteil für das Erreichen unserer Ziele sein.“

Jugendvereine: ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt (2010-2016), AKA St. Pölten (2016-2020)

Fotocredit: SV Horn