Der First Vienna FC 1894 vermeldet den 6. Neuzugang für die Saison 2023/2024 und sichert sich die Dienste von Mohamed Sanogo. Der 19-Jährige kommt von HNK Gorica zu den Blau-Gelben und erhält in Wien-Döbling einen Vertrag bis 2025. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

"Hoffen schnell eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten"

Mohamed Sanogo war bereits als Testspieler mehrere Wochen Trainingsgast in Döbling und vermochte die Verantwortlichen in dieser Zeit zu überzeugen. Der Rechtsfuß aus Mali unterschreibt bei den Blau-Gelben einen Vertrag bis 2025.

Sanogo durchlief in Mali dieselbe Fußball Akademie wie Amadou Dante (SK Puntigamer Sturm Graz), Youba Diarra (FC Red Bull Salzburg), Ousmane Diakite (TSV Egger Glas Hartberg) und Mamadou Sangare (FC Red Bull Salzburg). Nach seiner Zeit in der Akademie von Yeelen spielte das Nachwuchstalent eine Saison in der malischen Liga. Danach kam der Wechsel nach Kroatien zu HNK Gorica in die erste kroatische Liga.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit Mohamed Sanogo wechselt ein sehr talentierter Mittelfeldspieler, der uns in den letzten Wochen von seinen Qualitäten überzeugen konnte, zu uns. Seine Physis und Balleroberungen im zentralen Mittelfeld sind absolute Stärken von ihm und er bringt für sein junges Alter auch viel Ruhe am Ball mit. Nun hoffen wir, schnell eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten, damit er bald in Blau-Gelb auflaufen kann.“



Neuverpflichtung Mohamed Sanogo: „Ich freue mich auf die aufregende und neue Aufgabe bei der Vienna. Von Anfang an habe ich mich hier sehr willkommen und wohl gefühlt. Die Betreuer und die Mannschaft haben mich sehr gut aufgenommen. Ich kann es kaum erwarten mit dem neuen Team in die Saison zu starten.“

Mohamed Sanogo:

Geboren: 2. November 2003

Größe: 1,82 m

Letzter Klub: HNK Gorica

Position: Mittelfeld

Here We Go! 💥 Mit Mohamed Sanogo dürfen wir einen weiteren Neuzugang in unserer Mannschaft begrüßen. Der 19-Jährige kommt von HNK Gorica und erhält in Wien-Döbling einen Vertrag bis 2025. 📝



Alle Infos zum Transfer 👉 https://t.co/GixKU9lbwD#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/wvlbdSUHiS — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 19, 2023

Fotocredit: First Vienna FC 1894