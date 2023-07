Bernhard Seonbuchner wechselt mit 1. September 2023 von seiner Position des Sportlichen Leiters der Red Bull Fußball Akademie zum FC Red Bull Salzburg - siehe auch HIER. Seit 2010 ist der 40-jährige Deutsche durchgehend in unterschiedlichen Positionen in der Akademie beim FC Liefering, dem Kooperations-Partner des österreichischen Serienmeisters, beschäftigt.

„Vom Tag der Eröffnung an war ich ein Teil der großartigen Red Bull Fußball Akademie"

Nach unterschiedlichen Trainer- und Koordinatoren-Stellen mit zahlreichen Meistertiteln war Bernhard Seonbuchner (geb.: 30. Juni 1983) ab dem Jahr 2017 als Sportlicher Leiter Nachwuchs veranwortlich.

Mit 1. Juli 2020 übernahm der 40-jährige Deutsche die sportliche Gesamtverantwortung für die Red Bull Fußball Akademie inkl. Youth League-Mannschaft und den FC Liefering. Auch als Co-Trainer beim ÖFB-Nachwuchs (U16, U20) war der Talenteförderer bereits tätig.

Nun folgt für den Inhaber der UEFA Pro-Lizenz der nächste Karriere-Schritt. Über die Nachfolge seiner Position beim FC Liefering wolle der ADMIRAL 2. Ligist zeitnah informieren.

Geschäftsführer Manfred Pamminger: „Auch wenn der Abgang von Bernhard für uns als Akademie einen Verlust bedeutet, nehmen wir es vielmehr als weitere Bestätigung wahr, welch gute Arbeit geleistet wird und welch überragenden Perspektiven es sowohl für Spieler als auch Mitarbeiter bei uns gibt! Wir wünschen Bernhard natürlich viel Glück für diese große neue Aufgabe und sind überzeugt, dass er diese mit seinem Engagement und Fachwissen erfolgreich gestalten wird.“

Bernhard Seonbuchner: „Vom Tag der Eröffnung an war ich ein Teil der großartigen Red Bull Fußball Akademie. In diesen langen Jahren habe ich so viel Außergewöhnliches erlebt, so viel gelernt und auch viele tolle Erfolge feiern können. Daher möchte ich diesem großartigen Team zum Abschluss nochmals meinen besonderen Dank für die tolle Unterstützung aussprechen und freue mich auf unsere zukünftigen gemeinsamen Projekte.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty