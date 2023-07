Seit Mitte Juni bekleidet Tino Wawra nun die Funktion des Sportdirektors beim SKN St. Pölten – zuvor war der 43-jährige maßgeblich für den Aufstieg in die Bundesliga des FC Blau-Weiß Linz verantwortlich. Ein gutes Monat ist Wawra nun Teil des Wolfsrudels – Zeit genug, um mit LIGAPORTAL ein erstes Zwischenfazit zu ziehen!

Tino Wawra über die ersten Wochen in St. Pölten:

„Es liegt eine extrem intensive Zeit hinter mir. Zum einen natürlich die Kaderplanung in St. Pölten, zum anderen auch meine private Situation. Ich bin seit wenigen Tagen stolzer Vater eines gesunden Sohnes und dementsprechend viel war an allen Fronten los. Gleich nach dem Meistertitel mit Blau-Weiß ging es nach Mallorca und nur wenige Sunden nach der Rückkehr habe ich die Arbeit in St. Pölten aufgenommen. Mir taugt es extrem – ich bin auch sehr gut aufgenommen worden und finde mich in einem sehr professionellen Umfeld wieder.“

über die Aktivitäten auf dem Transfermarkt:

„Wenn man sich die Bilanz ansieht, haben wir auf dem Papier sehr gute Transfers bislang für die 2.Liga getätigt, doch jetzt ist es ganz wichtig, dass auch auf den Platz zu bekommen. Es ist uns gelungen, eine gute Mischung auf dem Spielersektor zu finden – das war letztes Jahr noch in Bezug auf den großen Coup ein Hemmnis – jetzt aber haben wir die nötige Routine im Kader, die es braucht, um richtig angreifen zu können. Grundsätzlich sind unsere Aktivitäten vorerst auch beendet und wir gehen jetzt mit dieser Mannschaft in die Saison. Eventuell wird es noch den ein oder andere Abgang geben, um den Kader noch etwas zu verschlanken, aber das werden die nächsten Wochen zeigen.“

über die Qualität in „LigaZwa“ und die Frage des Favoriten:

Generell hat sich die Qualität in der ADMIRAL 2. Liga jetzt Jahr für Jahr verbessert und ich sehe das auch für die kommende Saison. Alleine nur wenn man die Aufsteiger betrachtet. Leoben hat richtig viel vor, Stripfing in Kombination mit der Austria wird auch mit Qualität ausgestattet und Bregenz wird auch sehr schwer zu bespielen sein. Über Ried, auch wenn da der Abstieg erst verarbeitet werden muss, braucht man nicht viel zu reden. Natürlich gibt es auch große Fragezeichen – Lafnitz zB – da befindet man sich mitten in einem großen Umbruch. Ich erwarte jedenfalls wieder eine sehr ausgeglichene Liga mit spannenden Duellen Woche für Woche.“

„Aus meiner Sicht zählen die SV Ried, der GAK, die Admira und natürlich wir zu den Titelaspiranten. Wir werden, nach dem Übergangsjahr in der vergangenen Saison, heuer richtig angreifen.“

über die Kooperation mit VFL Wolfsburg:

„Die Kooperation dreht sich im Moment sehr viel um Knowhow-Austausch, gerade was das Management und die Strukturen im Klub betrifft. Auch können wir sehr viel im Bereich Scouting und Tracking von Wolfsburg lernen und daraus profitieren. Was den Spielersektor betrifft, wäre zuerst der Aufstieg für uns das große Kriterium – dann wird es auch in diesem Bereich deutlich mehr Austausch geben.“

über die anstehende erste Cup-Runde:

„Es ist für mich das dritte Mal im vierten Jahr, dass der Gegner TWL Elektra heißt. Wir gehen natürlich als Favorit in die Partie, wenngleich wir gewarnt sind. Elektra war letztes Jahr zweiter in der Ost-Liga und ich die Aufgabe wird sicher nicht einfach.“

über die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam:

„Alles in allem läuft das in den ersten Wochen sehr, sehr gut! Natürlich musste ich mich erst an eine total andere Spielphilosophie gewöhnen – eine große Veränderung zu jenem von Blau-Weiß Linz bisher. Das braucht natürlich auch total andere Spielertypen. Aber wir kommen damit sehr gut zurecht und genau diese Anforderung bringt mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung auch auf ein anderes Level. Ich bin sehr oft bei den Trainings dabei und habe vom ersten Tag an ein sehr professionelles Umfeld erlebt. Die beiden Trainer (Helm / Pogatetz) arbeiten sehr akribisch und ergänzen sich optimal.“