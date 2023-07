Noch kurz vor Saisonstart in Runde 1 im UNIQA ÖFB-Cup (Freitag, 19 Uhr, bei Regionalligist ASK Voitsberg, Ligaportal-Liveticker) verpflichtet der First Vienna FC 1894 Kelvin Boateng. Der 23-jährige Stürmer wechselt von Spartak Trnava nach Wien-Döbling und unterschreibt für zwei Saisonen bis 2025. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL 2. Liga.

V.l.: Sportdirektor Andreas Ivanschitz und Neuzugang Kelvin Boateng.

Vergangenen Herbst in Conference League im Einsatz

Mit dem jungen Stürmer Kelvin Boateng präsentiert die Vienna ihren siebten Sommerneuzugang. Der Ghanaer wechselt vom tschechischen Erstligisten Spartak Trnava auf die Hohe Warte. Bei den Tschechen stand der Rechtsfuß auch im Kader für die UEFA Conference League, wo er drei Spiele im Herbst bestritt. Im Frühjahr war der Stürmer von Trnava an MFK Karvina verliehen und absolvierte für den tschechischen Zweitligisten 16 Spiele.

Den Sprung nach Europa schaffte Boateng über Desportivo Aves. Bei den Portugiesen spielte er zunächst für die U19-Mannschaft, ehe er in die U23 hochgezogen wurde. Für die U23 von Aves lief der 23-Jährige in 32 Partien auf und erzielte zwölf Tore. Im Frühjahr wurde Boateng von Aves zum FC Porto verliehen wo er für das B-Team 22 Spiele absolvierte und vier Tore schoss. 2021 wechselte der 1,84 m große Stürmer nach Tschechien zu Spartak Trnava.

"Für mich war wichtig zu einem Verein mit familiärem Umfeld zu wechseln"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Kelvin hat uns in den Trainingseinheiten der letzten Wochen überzeugt und wir sind froh, dass wir mit Trnava eine Einigung erzielen konnten und es mit dem Wechsel nun geklappt hat. Er bringt durch seine Physis und Ballsicherheit eine neue Qualität in unseren Angriff und ich bin mir sicher, dass er uns viel Freude bereiten wird.“

Neuzugang Kelvin Boateng: „Ich bin sehr glücklich, dass ich ab sofort Spieler der Vienna bin. Für mich war wichtig zu einem Verein mit familiärem Umfeld zu wechseln, wo auf junge Spieler gesetzt wird und ich mich weiterentwickeln kann. Ich freue mich darauf, den Verein, das Stadion und die Fans hautnah zu erleben.“

Steckbrief Kelvin Boateng:

Geburtstag: 24. März 2000

Größe: 1,84 m

Letzter Club: Spartak Trnava

Position: Sturm

Fotocredit: First Vienna FC 1894