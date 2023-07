In einem heutigen Testspiel, das über 120 Spielminuten ging, unterlag ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering dem Regionalligisten LASK Amateure OÖ mit 0:1 (0:1). Trotz einer über weite Strecken dominanten Performance blieb das Lieferinger Erfolgserlebnis - eine Woche vor dem Start in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 - gegen die LASK-Fohlen aus.

Kaum ein Durchkommen für Luka Reischl und die Jungbullen gegen die LASK-Youngster.

"Erkenntnisreicher letzter Test, in dem man klar gesehen hat, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben"

Im Duell mit dem Vizemeister der Regionalliga Mitte ließen Hochkaräter in der Red Bull Fußball Akademie zunächst auf sich warten. Der erste war jedoch prompt von Erfolg gekrönt: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld entwischte der Linzer Stürmer Haberl der Heim-Hintermannschaft, empfing einen Steilpass und blieb alleine vor Keeper Jonas Krumrey konsequen – 0:1 (15.). Die beste Lieferinger Gelegenheit vor dem Seitenwechsel fand Tim Trummer vor, der eine feine Mellberg-Hereingabe übernahm, die Kugel allerdings am Ziel vorbeisetzte.

Die Begegnung litt nach dem Seitenwechsel an Chancenarmut. Während die Oberösterreicher vermehrt auf Konter setzten, fand Phillip Verhounig nach einem Stangler gen zweiten Pfosten in Schlussmann Jungwirth seinen Meister. In der 30-minütigen Draufgabe drückten die Cinel-Schützlinge auf den Ausgleich, mehr als ein Reischl-Header, der auf dem Tordach landete, schaute letzten Endes aber nicht mehr heraus.

Da der zweite Test gegen die Jungen Wikinger Ried, der ursprünglich für diesen Nachmittag angesetzt worden war, abgesagt wurde, endet diese grundsätzlich ermutigende Vorbereitung der Salzburger demnach mit einer Niederlage. Am nächsten Freitag zählt’s, wenn der FC Dornbirn zum Auftakt der neuen Saison in der ADMIRAL 2. Liga in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gastiert.

FC Liefering-Cheftrainer Onur Cinel: „Wir haben heute gegen einen intensiven Gegner gespielt. Das Torchancen- und das Schussverhältnis haben zwar für uns gesprochen, allerdings haben wir viele Möglichkeiten, die Chancen hätten werden können, nicht gut ausgespielt – deswegen konnten wir den Sieg heute nicht erzwingen.

Es war ein erkenntnisreicher letzter Test, in dem man ganz klar gesehen hat, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben. Das ist auch gut so, dafür haben wir über die Saison hinweg Zeit. Diese Zeit müssen wir aber auch bestmöglich nutzen. Jetzt freuen wir uns aber auf den Saisonstart, wo’s endlich um Punkte geht!“

FC Liefering: Krumrey – Gevorgyan (60. Baran), Leitner (91. Gevorgyan), Okoh (91. Mellberg), Mellberg (60. Schablas) – Diambou (46. Tijani/106. Sadeqi) – Trummer (89. Neumann), Sulzbacher (67. Lechner), Sadeqi (60. Paumgartner) – Jano (91. Camara/Testspieler), Verhounig (60. Reischl).

Fotocredit: FC Liefering via Getty