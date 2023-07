Nach Christopher Kröhn vor drei Tagen - wir berichteten - wechselt mit Vice Miljanic nun der nächste Offensivakteur vom Floridsdorfer AC (morgen in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup in Haitzendorf, ab 17 Uhr Ligaportal-Liveticker) ins Ausland. Der 25-jährige Kroate schließt sich dem slowenischen Erstligisten NK Rogaska an. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Ligisten.

Kein veni, vedi...vice mehr in der neuen Saison beim FAC.

FAC-Torschützenkönig der vergangenen Saison

Vice Miljanic kam vor einem Jahr im Juli 2022 von NK Drava Ptuj/SLO nach Floridsdorf und kehrt nun zurück nach Slowenien, um zum Erstligisten NK Rogaska zu wechseln. Der 25-Jährige heuert damit zum 3. Mal in Slowenien an und spielte vor seiner Zeit bei NK Drava Ptuj bereits bei NK Brda.

Beim FAC zählte der kroatische Mittelstürmer zu den Stammkräften und brachte es in 28 Pflichtspieleinsätzen wettbewerbsübergreifend auf 8 Tore und war damit Top-Torschütze im Team der Trainer Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov vor Marcel Monsberger und Christopher Kröhn (je 6), die ja ebenfalls die Floridsdorfer verlassen haben.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL