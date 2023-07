Die 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup ist absolviert! Zeit, um das Abschneiden der Mannschaften der ADMIRAL 2. Liga genauer unter die Lupe zu nehmen. Die ganz große Überraschung war jedenfalls noch nicht dabei. Gerade auch die Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht, bis auf 2 Ausnahmen. 2 Zweitliga-Teams schieden aus.

Vorjahres-Dritter SKN St. Pölten und Vorjahres-Vizemeister GAK 1902 gaben sich keine Blöße

Keine Blöße gaben sich dabei die Aufstiegsaspiranten SKN St. Pölten (3:1 Erfolg gegen TWL Elektra) und der GAK 1902 (4:2 im Derby auswärts gegen Bad Gleichenberg). Etwas unruhiger gestaltete sich da schon der Abend der SV Ried. Gegen Regionalligist Hertha-Wels ging der Absteiger in Rückstand, drehte aber dann mit viel Aufwand mit einem Doppelschlag nach 70 Minuten die Partie und gewann am Ende noch mit 3:1.

Auch die Vienna mühte sich gegen Regionalligist Voitsberg! Zum Matchwinner avancierte Neuzugang und Hoffnungsträger Christoph Monschein, welcher mit einem Doppelpack (das entscheidende 2:1 fiel erst in der 120. Minute) gleich auf sich aufmerksam machte. Noch länger zittern musste Abdulah Ibrakovic! Seine Mannschaft, der KSV 1919, konnte sich im Derby gegen Deutschlandsberg erst im Elferschießen zum Sieger küren.

Apropos Derby! Auch die SKU Amstetten hatte da mit dem SC Krems eine harte Aufgabe vor der Brust – die Elf von Jochen Fallmann wurde der Favoritenrolle aber gerecht und gewann am Ende knapp mit 3:2.

Überraschend deutlich konnte der im Umbruch befindliche SV Lafnitz auf sich aufmerksam machen. Beim 4:1 gegen Ostligist SC Neusiedl lief schon vieles sehr gut. Auch Dornbirn hatte beim 2:0 gegen Reichenau keine Probleme. Der 21-jährige Marco Wieser erzielte dabei seinen ersten Treffer für die Rothosen.

Deutlich turbulenter ging es in Oberwart zu, wo der SV Stripfing zu Gast war. Beim 3:1 Erfolg des Aufsteigers fielen drei der vier Tore erst in der Nachspielzeit. Aufsteiger Nummer 2, der DSV Leoben, wurde sprichwörtlich vom Winde verweht. Gegen Ferlach wurde die Partie am Samstag wegen eines Gewitters abgebrochen und am Sonntag neu ausgetragen. Leoben gewinnt dank eines Goldtors von Hirschhofer mit 1:0.

Am gestrigen Sonntag konnten sich dann auch noch die Admira (4:2 nach Verlängerung gegen ASK Klagenfurt) und der FAC (3:1 in Haitzendorf) in die zweite Runde schießen.

Die ÖFB-Cup-Reise früh beendet haben dagegen Aufsteiger SW Bregenz (0:2 in Imst) und der SV Horn (2:3 nach Verlängerung in Leobendorf).

Foto: GEPA Admiral