Der DSV Leoben tritt kommenden Freitag nach 14 Jahren wieder in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs an. Damit endet eine sportliche Talfahrt, wo mehrmals auch das finanzielle Aus des Donawitzer Traditionsvereins drohte. Großen Anteil am sportlichen Erfolg der vergangenen 3 Jahre hat Trainer Carsten Jancker. Der ehemalige Champions League-Sieger des FC Bayern und Ex-Rapidler führte die Steirer zum Landesliga- als auch zum RL Mitte-Titel. Zum Auftakt in der ADMIRAL 2. Liga geht es vs. SV Horn (Fr., 17:45 Uhr LIGAPORTAL-Liveticker). Im Vorfeld stand Carsten Jancker LIGAPORTAL für ein Interview zur Verfügung.

Carsten Jancker trägt großen Anteil am sportlichen Erfolg der Leobener.

"Wir brennen auf das erste Spiel und wollen gleich ein Ausrufezeichen setzen"

LIGAPORTAL: Nach 14 Jahren endlich wieder Zweitligafußball für Leoben: Wie groß ist die Freude?

Carsten Jancker: Die Freude ist riesig und die Euphorie nimmt immer noch mehr zu. Alle im Verein, egal ob Spieler, Trainer, Funktionäre oder die Fans, alle fiebern dem Start entgegen. Wir brennen auf das erste Spiel und wollen gleich ein Ausrufezeichen setzen. Es wird eine interessante Saison. Es gibt viele richtig starke Mannschaften.

LIGAPORTAL: Wie ist die Sommerpause beziehungsweise Sommervorbereitung gelaufen?

Carsten Jancker: Die Sommervorbereitung ist wie immer sehr kurz. Das ist aber für alle Vereine gleich. Insofern war das Ziel, die Neuzugänge gut in die Mannschaft zu integrieren.

Mit dem 29-jährigen Mittelstürmer Kevin Friesenbichler (geboren in Weiz) landete Aufsteiger DSV Leoben einen echten Transfercoup. Mit 154 Bundesliga-Spielen bringt der Mittelstürmer jede Menge Erfahrung mit. Der frühere Angreifer vom SK Sturm Graz, Austria Wien und WAC kommt vom polnischen Erstligisten Lech Gdanks, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zu 12 Einsätzen kam.

"Wir konnten zum Glück auf allen Positionen Verstärkungen holen"

LIGAPORTAL: Ist die Integration gelungen?

Carsten Jancker: Das werden wir am Freitag sehen (grinst). Wir sind auf einem guten Weg. Wir konnten zum Glück auf allen Positionen Verstärkungen holen. Der Kader ist breit, die Mannschaft bereit. Es braucht nur noch angepfiffen zu werden."

LIGAPORTAL: Ihre Mannschaft hat ein Uniqa-ÖFB-Cup-Wochenende der besonderen Art hinter sich - das Spiel gegen Ferlach wurde zunächst abgebrochen und tags darauf ganz neu gestartet: Sind Sie zufrieden?

Carsten Jancker: Wir haben das Ziel Aufstieg in die 2. Runde erreicht, allerdings muss man das Spiel in der 2. Halbzeit besprechen. Die 1. Halbzeit war gut, wir haben es aber leider verabsäumt, die Tore zu machen, um das Spiel vielleicht schon in der 1. Halbzeit zu entscheiden. In der 2. Halbzeit haben wir uns der Spielweise von Ferlach angepasst. Deswegen ist das Spiel dann nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen. Das können wir besser.

"Wien ist seit 2013 mein Lebensmittelpunkt und Österreich meine Heimat"

LIGAPORTAL: In der ADMIRAL 2. Liga gibt es auch einige Vereine aus Wien und Umgebung - Wien ist auch Ihr Lebensmittelpunkt - wie hat sich das ergeben?

Carsten Jancker: Also prinzipiell ist Wien seit 2013 mein Lebensmittelpunkt und Österreich meine Heimat. Es ist wunderschön hier! Auch jetzt bei meinem Engagement in Leoben war klar, dass ich den Lebensmittelpunkt nicht verändern werde. Nachdem es aber eben viele Vereine aus Wien gibt, die in der 2. Liga spielen, ist das im Sinne der schnellen Beobachtungsmöglichkeit eine tolle Sache. Auch St. Pölten und die Admira sind nicht weit weg."

"Habe Rapid viel zu verdanken"

LIGAPORTAL: Apropos Wien: Wie wichtig war Ihre Zeit beim SK Rapid Wien für Ihre Spielerkarriere?

Carsten Jancker: Ich würde sagen, dass das der Startschuss für meine Karriere war. Die Ergebnisse im Europapokal haben Bayern München auf den Plan gerufen. Insofern habe ich Rapid viel zu verdanken."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele von Aufsteiger DSV Leoben für die neue Saison aus?

Carsten Jancker: Ich habe es schon mehrmals betont: Wir wollen uns beweisen!

Foto: RIPU Sportfotos und DSV Leoben