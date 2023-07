Der SV Horn, am Freitag in Runde 1 der ADMIRAL 2. Liga zu Gast bei Aufsteiger DSV Leoben (ab 17:45 Uhr, Ligaportal-Liveticker) rüstet weiter fleißig auf und vermeldet wenige Tage vor Zweitliga-Start der neuen Saison 2023/24 bereits seinen 15. Sommer-Neuzugang. Mit Florian Fischerauer vermelden die Waldviertler heute die Verpflichtung eines 24-jährigen Mittelfeldspielers. Siehe SOMMER-TRANSFERS von allen 16 Klubs.

V.l.: Geschäftsführer Andreas Zinkel, Florian Fischerauer, Cheftrainer Philipp Riederer

"Mit seinen 24 Jahren zählt Florian bei uns schon zu den Routiniers"

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Wir haben für unsere junge Mannschaft einen Spieler mit reichlich 2. Liga Erfahrung für uns gewinnen können. Mit seinen 24 Jahren zählt Florian bei uns schon zu den Routiniers.

Er bringt mit seiner Dynamik und seiner Laufbereitschaft genau die Attribute mit, die wir in unserem Spiel sehen wollen. Florian wird in dieser Saison ein wichtiger Spieler für uns werden, und wird uns in einer zentralen Position hoffentlich sehr viele positive Momente bescheren."

Florian Fischerauer: „Ich bin sehr glücklich hier in Horn zu sein und freue mich auf einen positiven Saisonstart!“

60 Zweitliga-Einsätze bisher mit 12 Toren und 8 Vorlagen

Florian Fischerauer stand die letzten zweieinhalb Saisonen bei den Young Violets unter Vertrag und erhält beim SV Horn ein Arbeitspapier bis Sommer 2024. Mit dem ehemaligen ÖFB-U19-Spieler konnte der SV Horn einen weiteren wichtigen Baustein für die anstehende Meisterschaft verpflichten.

Der 1,72m große zentrale Mittelfeldspieler begann seine Laufbahn bei der Union Mauer. Danach kam der Wechsel zu Admira Wacker Mödling, wo die neue Nummer „8“ der Waldviertler von der Jugend bis zu den Profis alle Mannschaften durchlief.

Neben etlichen Spielen in der Regionalliga Ost, kam er in der Saison 2017/18 auch zu zwei Einsätzen in der höchsten österreichischen Liga. Nach einem halben Jahr bei Traiskirchen folgte im Winter 2021 der Wechsel zu den Young Violets, wo er sich rasch zu einem Leistungsträger entwickelte.

Für die 2. Mannschaft der Wiener Austria konnte der mehrfache österreichische Nachwuchsteamspieler in 60 Spielen 20 Scorerpunkte in der Admiral 2. Liga verzeichnen.

Jugendvereine: Union Mauer, FC Flyeralarm Admira (AKA).

Fotocredit: SV Horn und GEPA-ADMIRAL