Die Dramatik des letzten Spieltags der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga ist noch in aller Munde und auch heuer wartet eine mehr als spannende Meisterschaft auf die Zuschauer. „LigaZwa“ startet m kommenden Wochenende mit einer Konferenz in die 50. Saison und natürlich seid Ihr wie gewohnt bei allen Spielen per LIGAPORTAL-LIVETICKER mit von der Partie. Wir haben uns wenige Tage vor Meisterschaftsstart bei allen 14 Trainern umgehört – hier die Zusammenfassung "Teil I".

"Unser Ziel ist es die Nummer 3 in Wien zu bleiben"

Mitja Mörec (FAC, Foto):

„Unser Ziel ist es die Nummer 3 in Wien zu bleiben und natürlich wollen in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen und mit einem gewissen Punktepolster im Rücken ist dann auch heuer sicher wieder viel möglich. Mit meinem Trainerkollegen Alex Gitsov funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut – das hat sich jetzt über Jahre bewährt.

Es freut mich auch sehr, dass es uns gelungen ist Tolga Günes aus Steyr zurückzuholen. Genau solche Spieler, die in der Offensive den Unterschied ausmachen können, brauchen wir.“

Mag. Thomas Janeschitz (FC Dornbirn):

„Nach meinem Engagement in Basel hatte ich jetzt ein Jahr als Klubtrainer in Dornbirn hinter mir und bin voll zufrieden – wir haben letzte Saison alle Ziele erreicht. Mit Balotelli und Reinon haben uns allerdings hochkarätige Spieler verlassen und auch die Vorbereitung lief bisher nicht ganz nach Wunsch.

Wir sind noch in der Findungsphase – natürlich gerade auch was die Offensive betrifft – wir brauchen sicher noch 2-3 Verstärkungen, um konkurrenzfähig zu sein. Trotzdem freuen wir uns auf den Auftakt gegen Liefering und natürlich freuen wir uns auch schon sehr auf das Vorarlbergderby gegen Aufsteiger Bregenz.“

Onur Cinel (FC Liefering):

„Ich bin quasi ein Liganeuling, konnte mir aber in den letzten Wochen schon einen guten Überblick verschaffen. Jede Saison hat seine eigene Geschichte, insofern will ich aber auch gar nicht so viel zurückschauen – wir wissen alle, dass die letzte Saison nicht zufriedenstellend war. Wir stehen jetzt in der vierten Vorbereitungswoche, mit steigender Performance in den Testspielen.

Die Mannschaft ist wie gewohnt sehr jung, top motiviert und ich bin mit dem Spielermaterial absolut zufrieden – wo wir genau stehen, werden wir nach 5-6 Runden wissen.“

" Es wird viel über Christoph Monschein laufen"

Alexander Zellhofer (First Vienna, Foto):

„Wir nehmen uns vor, die positiven Erlebnisse aus der Aufsteigersaison mitzunehmen und auch diesmal wieder einen guten Start hinzubekommen. Der Fokus liegt darauf, nach dem großen Umbruch, die neuen Spieler schnell weiterzuentwickeln. Von unserem Neuzugang Christoph Monschein erwarten wir uns natürlich das er Tore macht – er präsentiert sich in den ersten Wochen sehr mannschaftsdienlich und will alle mit seiner positiven Art anstecken.

Es wird viel über ihn laufen! Hatten letzte Saison 13 unterschiedliche Torschützen – mit diesem Kollektiv und Monschein wollen wir erfolgreich sein.“

Thomas Pratl (FC Flyeralarm Admira):

„Es freut mich sehr, dass ich bisher als Co-Trainer jetzt die Chance bekommen habe als Cheftrainer mein Können unter Beweis zu stellen und das noch dazu unter Sportdirektor Peter Stöger. Die Zusammenarbeit hat sich schon in den ersten Wochen als sehr wertschätzend herausgestellt und Peter hat sehr viel Vertrauen in das ganze Trainerteam. Als Bundesliga-Abseiger sind wir letztes Jahr dann auch gleich in der 2 .Liga in Bedrängnis gekommen – unser Ziel ist es jetzt daher uns zu konsolidieren und auf den großen Reset-Button zu drücken.

Wir wollen eine andere Rolle spielen und im oberen Tabellendrittel andocken. Kadertechnisch hat es kaum Änderungen gegeben. Um Georg Teigl haben wir uns sehr bemüht und es freut mich sehr, dass wir ihn für uns begeistern konnten. Er wird gerade auch die vielen jungen Spieler führen.“

"Vielleicht gelingt es uns auch, den ein oder anderen Spieler in die Bundesliga zu bringen"

Philipp Lederer (SV Horn):

„Wir sind letzte Saison lange ganz oben gestanden und konnten am Ende die Saison auf Platz 4 beenden – das war gleichzeitig die beste Saison der Vereinsgeschichte und wird natürlich schwer zu toppen. Noch dazu hatten wir einen großen Kaderumbruch, konnten wenig Spieler halten. Viele junge, talentierte Spieler aus NÖ und aus den Akademien müssen jetzt erst einmal integriert werden.

Meine Aufgabe als Trainer ist es jetzt die Spieler an die Liga heranzuführen. Der Klassenerhalt ist demnach heuer das große Ziel und vielleicht gelingt es uns auch, den ein oder anderen Spieler in die Bundesliga zu bringen.“

Jochen Fallmann (SKU Amstetten):

„Wir schauen bedingungslos auf unseren Weg in Amstetten und dass wir unsere Hausaufgaben machen. Das ist uns in den letzten Jahren gut gelungen und wir sind gut beraten, da weiterzumachen. Wir schauen, dass wir weiter Spieler aus der Region bekommen.

Mit 97% Österreicher-Anteil waren wir letzte Saison Ligaspitze. Amstetten hat Immer wieder sehr gute Spieler geformt, die den Weg in die Bundesliga geschafft haben. Platz 5 im letzten Jahr war sehr gut und ich würde eine solche Platzierung heuer sofort unterschreiben. Die obere Tabellenhälfte wäre aber für uns heuer sicher ein Erfolg.“

"Ja, wir wollen aufsteigen.“

Stefan Helm (SKN St. Pölten):

„An unserer Philosophie hat sich nichts geändert. Wir haben in den letzten zwei Jahren einen klaren Plan verfolgt, nämlich eine Mannschaf aufzubauen, die in die Bundesliga aufsteigen kann. In der abgelaufenen Spielzeit waren wir mit einem Altersschnitt von 22 Jahren sehr jung unterwegs und zu dieser Entwicklung haben wir jetzt noch Routine kombiniert - haben viel Qualität dazubekommen.

Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor Tino Wawra ist sehr vielversprechend angelaufen. Wir konnten die Attraktivität des Vereins deutlich erhöhen und ja, wir wollen aufsteigen.“