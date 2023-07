Der KSV 1919 sicherte sich in der abgelaufenen Saison nach einem fatalen Herbst dank einer bärenstarken Rückrunde doch noch den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga. Am Freitag geht es nun wieder los und für die "Falken" gleich in einem Steirer-Derby ran. Beim SV Licht Loidl Lafnitz (17:45 Uhr LIGAPORTAL-Liveticker). Im Vorfeld stand KSV 1919-Cheftrainer Abdulah Ibraković LIGAPORTAL für ein Interview zur Verfügung. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Der 53-jährige Bosnier Abdulah Ibraković war der große Retter für die Kapfenberger vergangene Saison, schaffte nach seiner Rückkehr im Oktober mit einem sensationellen Kraftakt und einer Falken-Fabelserie im Frühjahr noch den im Herbst für schier unmöglich gehaltenen Klassenerhalt. Doch für die neue Spielzeit gilt es den Angriff völlig neu zu besetzen.

"Hoffe, dass wir zumindest noch ein wenig Zeit bekommen"

LIGAPORTAL: Herr Ibraković, Sie haben mit Ihrem Team eine bärenstarke Rückrunde bzw. ein bärenstarkes Frühjahr gespielt und Kapfenberg konnte sich doch noch den Klassenerhalt sichern: Wie gelingt es, diese Form zu konservieren?

Abdulah Ibrakovic: Keine Frage, wir haben im Frühjahr wirklich sehr gut gespielt. Die Energie war da, die Mannschaftsordnung hat gepasst. Die Emotion ist unser Treibstoff. Das gilt auch in der neuen Saison. Ich hoffe aber, dass wir zumindest noch ein wenig Zeit bekommen, damit die Mannschaft noch besser zusammenfindet, bin aber guter Dinge, dass wir einen besseren Herbst spielen als im Vorjahr und eine gute Basis legen.

LIGAPORTAL: Unter anderem beide Startelf-Sürmer sind dem Verein abhanden gekommen - wird es gelingen, die Abgänge zu ersetzen?

Abdulah Ibrakovic: Wir haben nicht die Möglichkeit, teure Spieler einzukaufen. Wir haben die richtigen Spieler verpflichtet. Spieler, die sich bei uns entwickeln wollen. Spieler, die Kapfenberg als Sprungbrett zum Beispiel in die Bundesliga nutzen wollen. Das ist auch unser Anspruch, auch wenn es eine Herausforderung ist. Aber das ist unser Job - und es macht großen Spaß.

In Leoben "hat man ganz andere Strategie, die man mit der von uns nicht vergleichen kann"

LIGAPORTAL: Während in Kapfenberg das Geld nicht so locker sitzt, wurde bei Leoben, das nur wenige Kilometer von Kapfenberg entfernt liegt, kräftig investiert. Wie sehr freut man sich auf die Duelle mit dem Aufsteiger DSV?

Abdulah Ibrakovic: Diese Derbys sind sehr wichtig für uns. Das gilt aber generell für Steirer-Derbys. Das werden sicher interessante Spiele, auch vor dem Hintergrund, dass Leoben jetzt lange Zeit weg war. Dort hat man aber eine ganz andere Strategie, die man mit der von uns nicht vergleichen kann.

LIGAPORTAL: Wird die neue Saison ähnlich spannend wie die abgelaufene?

Abdulah Ibrakovic: Ich würde sagen, dass es noch spannender wird. Die Teams sind unheimlich ausgeglichen. Jede Mannschaft muss in jedem Match und gegen jeden Gegner 100 Prozent fokussiert sein.

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele mit Ihrer Mannschaft aus?

Abdulah Ibrakovic: Wir haben langfristige Ziele. Zum einen haben wir uns für den Weg mit jungen Spielern entschieden. Zum anderen wollen wir mit diesem Weg die Klasse halten.

Foto: RIPU Sportfotos