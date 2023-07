Am kommenden Freitag, den 18. Juli, geht's ab 17:45 Uhr los, dann rollt in der ADMIRAL 2. Liga wieder der Ball. Nach dem bereits veröffentlichten Teil I der Trainerstimmen in Bezug auf den Saisonstart, liefern wir Euch heute Teil II nach. Alle Spiele der ADMIRAL 2. Liga könnt ihr wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen. Siehe auch Sommer-Transfers der 16 Klubs in "LigaZwa".

"Los von Amateurteams ist der jährlich wiederkehrende Umbruch"

Thomas Hösele (Sturm Graz II, Foto):

„Die letzte Saison war für uns ein sehr herausforderndes Jahr, lehrreich und intensiv zugleich. Alle vier Amateurteams haben sich unglaublich schwergetan. Wir haben sehr enge Spiele gesehen, wo Details entscheidend waren. Das Los von Amateurteams ist der jährlich wiederkehrende Umbruch und die jungen Spieler aus der Akademie müssen schnellstmöglich integriert und an das Tempo der Liga herangeführt werden.

Der auch neue Trainerstab hat jetzt noch eine Woche Zeit die beste Performance auf den Platz zu bringen. Einige Punkte gleich am Anfang würden uns jedenfalls sehr gut tun.“

Abdulah Ibrakovic (KSV 1919):

„Der Verein hat das Zeug für die Liga – das haben in der abgelaufenen Spielzeit gesehen. KSV hat elf Mal in Folge nicht gewonnen, dann bin ich gekommen und gemeinsam, mit sehr viel Aufwand, haben wir den Turnaround geschafft. Wir haben jetzt im Sommer wieder wichtige Spieler verloren – sind eben ein Verein der Spieler produziert und genau das zeichnet uns auch aus. Ich erwarte eine sehr starke Liga, gerade auch mit den Aufsteigern. Es wird ganz hart und eine Wundertüte.“

Michael Steiner (SV Licht-Loidl Lafnitz):

„Neuer Trainer, neue Investoren – praktisch kein Stein ist in Lafnitz auf dem anderen geblieben. Die Kadergestaltung hat gerade oberste Prämisse – wir fangen im Grunde bei Null an und es herrscht ein kompletter Paradigmenwechsel was den SV Lafnitz betrifft. Das Hauptaugenmerk wird in der Talenteentwicklung liegen.“

"Ziel ist es, in zwei Jahren den Wiederaufstieg zu schaffen"

Maximilian Senft (SV Guntamatic Ried, Foto):

„Wir stecken nach dem Abstieg mitten in einem großen Umbruch. Wir müssen uns als Team schnell finden und haben bislang die Vorbereitung gut genützt. Ziel ist es, in zwei Jahren den Wiederaufstieg zu schaffen. Mir war wichtig, dass es einen klaren Plan rund um den Wiederaufstieg gibt und ich bin überzeugt und voller Vorfreude. Wir müssen die Bodenständigkeit, für die Ried steht, jeden Tag leben und auch die Mannschaft danach ausrichten.“

Gernot Messner (GAK 1902):

„Das Titelfinish hat jeder von uns auf seine eigene Art und Weise weggesteckt. Wir sind resetet und neu fokussiert. Es geht weiter im Sport und wir wollen wieder voll angreifen. Wir hatten ein überragendes Jahr und es kann nur das Ziel sein, das zu wiederholen und den besseren Ausgang diesmal für uns zu verbuchen. Michi Liendl zu ersetzen ist unmöglich, aber wir sind zuversichtlich, dass wir im Kollektiv das auffangen werden.“

Christian Wegleitner (SV Stripfing):

„Die Kooperation mit der Wiener Austria wurde aus langer Hand vorbereitet und dementsprechend auch der Kader zusammengestellt. Ich bin sehr demütig diese Aufhabe jetzt angehen zu können und es ist meine erste Cheftrainerposition in einer Profiliga. Die ersten Wochen haben sich sehr gut angefühlt und ich brenne die Idee, die hinter dem Projekt steht, jetzt umzusetzen. Zehn Spieler des SV Stripfing und zehn Kooperationsspieler - das gilt es jetzt zu vereinen. Wir tun gut daran, was der nächste Schritt sein sollte - in der Liga Fuß zu fassen und zu verbleiben. Wir sind eingemietet in der Generali Arena, da trainieren wir. Am FAC-Platz bestreiten wir unsere Heimspiele.“

"Aufstiegs-Emotionen wollen wir jetzt auch in Meisterschaft mitnehmen“

Andreas Heraf (Aufsteiger SW Bregenz, Foto):

„Nach dem Aufstieg waren wir natürlich gefordert eine schlagkräftige Mannschaft für die 2. Liga aufzustellen. Dementsprechend gab es auch ein großes Kommen und Gehen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir am kommenden Wochenende eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden.

Für den Verein war der Aufstieg natürlich eine große Sache und diese Emotionen wollen wir jetzt auch in die Meisterschaft mitnehmen.“

Carsten Janker (Aufsteiger DSV Leoben):

„Wir haben mit dem Aufstieg den nächsten Schritt gemacht und glauben weiter an unsere Mission 2028. Natürlich haben wir uns am Transfermarkt bewegt, müssen wir auch, sonst haben wir in der Liga keine Chance. Es geht jetzt darum die hochkarätigen Neuzugänge in das System zu integrieren. Wir abrieten in Leoben nach dem Leistungsprinzip. Es ist eine sehr enge Liga und wir wollen eine gute Rolle spielen. Nach 14 Jahren sind wir wieder in der 2. Liga und das hat natürlich auch das Umfeld in Leoben elektrisiert. Der schlafende Riese ist zurück und wir tun alles dafür, um der Euphorie gerecht zu werden.“

