Wenn am kommenden Freitagabend der Pfiff von Schiedsrichter Oliver Fluch ertönt, beginnt für den FC Liefering offiziell die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024. Den Anfang machen die jungen Salzburger beim Debüt von Neo-Chefcoach Onur Cinel daheim gegen den FC Dornbirn 1913 - ab 17:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Die Vorarlberger belegten in der Vorsaison mit nur 2 Punkten Rückstand auf den FC Liefering am Ende Rang 11. In der neuen Spielzeit muss die Elf von Thomas Janeschitz aber unter anderem auf ihren Top-Goalgetter Gustavo Santos (nun bei ADMIRAL Bundesligist SCR Altach) verzichten.

Einschwören auf die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison: Der Lieferinger Neo-Chefcoach Cinel und seine Schützlinge.

Cinel: "Bin gespannt, wie unsere Mannschaft performt, wenn es darauf ankommt"

Doch auch an der Salzach hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten seit dem letzten Pflichtspiel so einiges getan, allem voran der Wechsel an der Seitenlinie: Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Fabio Ingolitsch leitet jetzt Onur Cinel die Geschicke der Mannschaft.

Auch im Kader ist jede Menge passiert, weshalb der 38-jährige, gebürtige Essener derzeit zunächst einmal seine beste Elf finden muss. In der Vorbereitung waren bereits vielversprechende Auftritte, wie der 4:1-Erfolg gegen ADMIRAL Bundesligist Austria Klagenfurt, dabei. Allerdings auch Niederlagen, wie jene gegen den FC Bayern II oder die LASK Amateure.