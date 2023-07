Ligaportal, die renommierte Fußball-App mit über einer Million Downloads in Österreich, hat nach monatelanger intensiver Entwicklungsarbeit ein revolutionäres Feature lanciert, das weltweit seinesgleichen sucht. Ab sofort haben Ligaportal-User die einzigartige Möglichkeit, in Echtzeit ihre Meinungen und Kommentare zu sämtlichen Fußballpartien innerhalb der App zu teilen. Egal, ob vor dem Anpfiff, während des Matches oder nach dem Schlusspfiff - dieses neue Feature steht bei nahezu 4.000 Fußballspielen pro Wochenende zur Verfügung, von der prestigeträchtigen Champions League bis hin zur aufstrebenden zweiten Klasse in sämtlichen Kategorien (Männer, Frauen, Reserve und Nachwuchs). 300.000 registrierte User können ab sofort ihre Meinung kundtun. Und es werden täglich mehr...laden Sie sich gleich das neueste Update der Ligaportal-App auf Ihr Smartphone und testen Sie dieses brandneue Feature!

Die Ligaportal-App stellt nun die bevorzugte Plattform dar, um spielrelevante Diskussionen anzustoßen, anstatt auf WhatsApp-Gruppen, Facebook, Online-Foren oder Twitter auszuweichen. Ab dem Beginn der spannenden Fußballsaison 2023/2024 können Ligaportal-Nutzer ihre Ansichten mühelos in Sekundenschnelle teilen.

Und so funktioniert es:

Öffnen Sie die Ligaportal-App, wählen Sie das gewünschte Spiel und klicken Sie auf den auffälligen, orangenen Button "Chat" unten rechts. Daraufhin öffnet sich ein eigens dafür vorgesehenes Live-Chat-Fenster, das Ihnen erlaubt, Ihre Kommentare direkt in Echtzeit zu verfassen. Das Posten von Emojis ist ebenfalls möglich. Wenn Sie auf einen Kommentar eines anderen Nutzers antworten möchten, steht Ihnen diese Option selbstverständlich zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie Kommentare liken oder disliken, um Ihre Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Unter dem Reiter "BESTBEWERTET" werden Ihnen die am besten bewerteten Kommentare angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nur registrierte und eingeloggte User Kommentare verfassen oder Bewertungen abgeben können. Während die Kommentare auch im Web angezeigt werden, ist die Installation der Ligaportal-App Voraussetzung, um an den spannenden Diskussionen selbst teilnehmen zu können.

Über den orangen Button unten rechts im Live-Ticker lässt sich die Chat-Ansicht öffnen

Der Live-Chat bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten:

Diskutieren Sie mit anderen Fußballfans über die Spiele Feuern Sie Ihre Mannschaft an Ergänzen / Bereichern Sie die Live-Ticker-Berichterstattung mit zusätzlichen Informationen (Chancen, Torschützen, Karten, Wechsel, Sonstiges) Korrigieren Sie gegebenenfalls Spielstände Nehmen Sie an Abstimmungen teil, beispielsweise zur Wahl des besten Spielers und vieles mehr Antworten Sie auf Kommentare anderer Fans Melden Sie andere Kommentare, sofern diese gegen die Community-Richtlinien verstoßen

Bitte melden Sie falsche Spielstände aber unbedingt weiterhin über die Melde-Funktion.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at: "Mit Stolz präsentieren wir unsere neueste Innovation, die zweifellos unsere Nutzer noch stärker an Ligaportal binden wird. Die Tatsache, dass Liveticker-Reporter Fußballspiele auf ligaportal tickern können, ist allgemein bekannt. Doch nun ist es auch allen Nutzern möglich, in Echtzeit ihre Meinung im Live-Chat zu äußern und sich mit der riesigen Ligaportal-Community auszutauschen - und das im Rahmen von beinahe 4.000 Spielen, von der Champions League bis zur untersten 2. Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Ein derartiges Angebot ist weltweit in dieser Form einzigartig."

Registrierte und eingeloggte User können Kommentare verfassen oder Bewertungen abgeben

Uneingeschränkter Respekt im Live-Chat

Es ist von größter Wichtigkeit, dass jedem Diskussionsteilnehmer mit uneingeschränktem Respekt begegnet wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinandertreffen. Jegliche Form von Beleidigungen oder abwertenden Äußerungen, die darauf abzielen, Personen oder ihre Ansichten herabzusetzen, sind in unserem Chat inakzeptabel. Mit Hilfe der Meldefunktion können unangebrachte Kommentare umgehend gemeldet werden.

Ligaportal setzt erneut Maßstäbe in der Fußballwelt und bringt Fußballfans in Österreich und darüber hinaus ein einzigartiges Live-Kommentar-Feature. Seien Sie Teil der leidenschaftlichen Community und tauschen Sie Ihre Ansichten mit Gleichgesinnten aus, um das Fußballerlebnis auf ein neues Level zu heben! Das neue Feature ist sowohl für iOS, als auch Android (& Huawei) verfügbar.

→ Jetzt Ligaportal-App downloaden!





Über Ligaportal:

Ligaportal ist Österreichs führende Fußball-App und bietet umfassende Informationen, Spielpläne, Live-Ticker, Tabellen und vieles mehr zu den verschiedensten Fußballligen in Österreich. Mit über einer Million Downloads ist Ligaportal die erste Anlaufstelle für Fußballfans, Trainer, Spieler und Vereine im ganzen Land. Im Mai 2023 verzeichnete die Zugriffsstatistik knapp 11 Millionen Visits (Besuche), 85 Millionen Page Impressions (Seitenaufrufe) und 1,3 Millionen Unique Clients.