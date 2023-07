In der ersten Runde der Admiral 2. Liga spielt die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 30. Juli, auswärts bei FAC Wien. Ankick ist um 10.30 Uhr und die Partie könnt ihr wie gewohnt im Ligaportal-LiveTicker verfolgen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried siegte am Samstag in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen SPG HOGO Wels auswärts mit 3:1. Die Rieder Treffer erzielten Marinsek (70., Elfer), Lutovac (72.) und Diomande (97.). „Es war gegen Wels ein Cupspiel und ein Derby. Deshalb war es auch das erwartet intensive Spiel“, betont SVR-Kicker Nikki Havenaar. „In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen zu passiv. Dann sind wir aber in den Rhythmus gekommen. Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr Intensität und Aggressivität ins Spiel gebracht. Es war sehr positiv, das wir mit einem Sieg in die Saison gestartet sind.“ „Wir haben uns gegen eine gute Welser Mannschaft in der ersten Halbzeit schwer getan, Chancen zu kreieren. Mit Fortdauer des Spiels waren wir dominanter und unsere Einwechselspieler haben dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Diese Haltung soll uns über die ganze Saison begleiten“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Der Gegner

Der FAC Wien setzte sich in der ersten Cup-Runde beim SV Haitzendorf ebenfalls mit 3:1 durch. Für die Wiener trafen Adewumi (18.), Günes (81.) und Smrcka (95.). In der vergangenen Saison belegte der FAC in der 2. Liga mit 45 Punkten den sechsten Platz. „Wir haben unser Cupspiel analysiert und wir müssen natürlich noch einige Sachen verbessern“, sagt Nikki Havenaar. „Das erste Meisterschaftsspiel ist sehr wichtig. Wir wollen unsere Qualität ins Spiel bringen.Und wenn wir gegen den FAC mit der gleichen Intensität und Aggressivität spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Wels, dann können wir den Sieg schaffen. Das muss auch in jedem Spiel unser Ziel sein. Wir wollen am Sonntag drei Punkte mit nach Ried nehmen.“

„Eines unserer Ziele diese Saison ist es, die Sonntags-Tabelle anzuführen. Dementsprechend gehen wir mit großem Hunger in das Spiel in Floridsdorf“, so Maximilian Senft. „Der FAC hat über die vergangenen zwei Jahre in der 2. Liga eine sehr gute Rolle gespielt und hat mit seinem langjährigen Trainerduo eine klare Spielidee. Kämpfen, Kratzen, Beißen werden keine leeren Floskeln bleiben.“

Das letzte Aufeinandertreffen

Die SV Guntamatic Ried und der FAC trafen zuletzt am 30. Spieltag der 2. Liga am 31. Juli 2020 in Ried aufeinander. Ried war dabei mit 9:0 (5:0) erfolgreich.

Die Zahlen zum Spiel

Insgesamt trafen die SV Guntamatic Ried und der FAC Wien neun Mal aufeinander: Acht Mal in der 2. Liga (2017-20) und einmal im Cup (2008). In der 2. Liga holte Ried sechs Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage sowie einer Tordifferenz von 26:8. Im Cup war Ried mit 4:1 in Wien erfolgreich.

