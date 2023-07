Einen Tag vor dem Auftakt des Floridsdorfer Athletiksport-Club in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 gegen ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried - Sonntag, 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker - vermelden die Wiener vermeldet die Vertragsverlängerung von Paolino Bertaccini. Der 25-jährige Belgier mit italienischer Abstammung unterschrieb am Samstagvormittag ein neues Arbeitspapier beim FAC und bleibt bis zum Sommer 2025.

"Hat sich durch besondere Spielweise & herzliche Art schnell zum Publikumsliebling entwickelt"

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Verlängerung mit Bertaccini: „Paolino hat sich in der vergangenen Saison durch seine besondere Spielweise & seine herzliche Art schnell zu einem Publikumsliebling entwickelt. Er hatte in der abgelaufenen Saison, insbesondere durch seine vielen Torbeteiligungen, einen erheblichen Anteil an unserem sportlichen Erfolg. Wir sind überglücklich, dass wir mit Paolino einen weiteren Leistungsträger aus der Vorsaison für zwei weitere Jahre an unseren FAC binden konnten.“

Paolino Bertaccini: „Ich freue mich sehr darüber, zwei weitere Jahre für den FAC spielen zu dürfen. Ich fühle mich in Wien sehr wohl und habe im vergangenen Jahr das familiäre Umfeld beim FAC sehr zu schätzen gelernt. Ich werde nun alles dafür geben, um mit meinen Leistungen der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Trainerteam auch heuer wieder an die Erfolge der letzten Jahre anschließen können."

Top-Assistgeber & Dauerbrenner in erster Saison beim FAC

Bertaccini wechselte im Sommer 2022 vom FC Wacker Innsbruck zum FAC Wien. Der quirlige Belgier zählte in Floridsdorf von Beginn an zu den unangefochtenen Stammspielern. Der Linksfuß verpasste in der vergangenen Saison nur ein einziges Pflichtspiel.

In seinen insgesamt 32 Partien für die Blau-Weißen konnte der ehemalige belgische U19-Nationalspieler (4 Einsätze) 3 Tore und 13 (!) Torvorlagen verbuchen.

Fotocredit: FAC und GEPA-ADMIRAL