Die First Vienna FC 1894 verpflichtet den deutschen Philipp Ochs vom 2. Bundesliga-Absteiger SV Sandhausen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der auch die Nationalität von Kasachstan besitzt, wurde im Nachwuchs der TSG Hoffenheim ausgebildet. Der Linksfuß wird das Team von Österreichs ältestem Fußballverein in den kommenden zwei Saisonen verstärken. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL 2. Liga.

Bekommt einen erfahrenen Mittelfeldspieler: Vienna-Coach Zellhofer.

"Bekommen für unsere Offensive Spieler mit Zug zum Tor und hoher spielerischer Qualität"

Der First Vienna FC 1894 sichert sich die Dienste vom ehemaligen deutschen U-Nationalspieler Philipp Ochs. Mit dem 26-jährigen, gebürtigen Baden-Württemberger können sich die Blau-Gelben die Dienste eines Spielers mit viel Erfahrung aus der ersten bzw. zweiten deutschen Bundesliga bis 2025 sichern.

Ochs lief in der vergangenen Spielzeit für Sandhausen in insgesamt 19 Spielen der 2. Bundesliga auf. Zuvor schnürte er zweieinhalb Jahre seine Schuhe für Ligakonkurrent Hannover 96, wo er in 49 Spielen der 2. Liga drei Treffer erzielte.

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz zeigt sich begeistert über die Neuverpflichtung: „Mit Philipp Ochs konnten wir einen sehr interessanten Spieler von uns überzeugen. Nach den persönlichen Gesprächen mit ihm und seinem Management waren wir sofort überzeugt, dass er sehr gut in unser Spielsystem und zur Vienna passen würde.

Mit Philipp bekommen wir für unsere Offensive einen Spieler mit Zug zum Tor und hoher spielerischer Qualität. Außerdem verfügt er bereits über Erfahrung in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga. Wir sind sehr froh einen Spieler seines Kalibers zur Vienna geholt zu haben und freuen uns schon auf seine ersten Einsätze in blau-gelb.“

Ausgebildet bei TSG Hoffenheim

Ausgebildet wurde der 26-Jährige im Nachwuchs der TSG Hoffenheim. Bei den Sinsheimern durchlief Ochs alle Nachwuchsteams bis zur U19. Danach folgte der Sprung in die Profi mannschaft, für die er 19 Spiele in der Bundesliga bestritt. Neben den Spielen in der Bundesligamannschaft absolvierte der Linksfuß auch 28 Spiele in der zweiten Mannschaft der Hoffenheimer.

Im Frühjahr 2018 folgte für eine halbe Saison eine Leihe zum VfL Bochum. Nach Leihende ging es zu Aarlborg BK, ebenfalls als Leihgabe. Bei den Dänen lief der 1,75 m große Mittelfeldspieler in 18 Ligapartien auf. 2019 ging es zurück nach Hoffenheim. Anfang 2020 wechselte Ochs in die 2. Bundesliga zu Hannover 96, ehe es 2022 für eine Saison zu Sandhausen ging. Nach dem Abstieg des SV Sandhausen aus der 2. Liga wechselt gebürtige Wertheimer nun auf die Hohe Warte.

Der Vienna-Neuzugang ist zudem auch 60-facher deutscher U-Nationalteamspieler. Von der U15 aufwärts bis zur U21 durchlief Ochs alle Nachwuchsteams des vierfachen Weltmeisters.

Philipp Ochs äußerte seine Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Es ist eine spannende und neue Möglichkeit für mich, in die österreichische Liga zu wechseln und für die Vienna zu spielen. Ich bin bereit, mich dieser neuen Herausforderung zu stellen und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Ich werde mein Bestes geben, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen und mit meiner Leistung zu überzeugen."

Steckbrief Philipp Ochs:

Geburtstag: 17. April 1997 in Wertheim/Baden-Württemberg

Größe: 1,75 m

Letzter Club: SV Sandhausen

Position: Mittelfeld

Fotocredit: Josef Parak