Der Floridsdorfer Athletiksport-Club vermeldet am Dienstagvormittag den Abgang von Co-Trainer Aleksandar Gitsov, der mit sofortiger Wirkung vom ADMIRAL 2. Ligisten zu ZSKA Sofia nach Bulgarien wechselt. Der 31-fache bulgarische Meister wird seit wenigen Tagen von Nestor El Maestro trainiert, der in der Saison 2019/20 Chefcoach beim amtierenden österreichischen Uniqa-ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz war.

Wirkten erfolgreich über 2 Jahre als erfolgreiches Gespann beim FAC: Aleksandar Gitsov und im Hintergrund Mitja Mörec.

Trainer-Duo mit stolzen 42 Siege + 16 Remis in 76 Pflichtpartien

Damit wird beim FAC das "Tream-Team" bzw. bewährte Trainer-Gespann Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov zwei Tage nach dem Saisonauftakt in der ADMIRAL 2. Liga (1:1 vs. SV Guntamatic Ried daheim) getrennt. Aleksandar Gitsov löst den vor kurzem verlängerten Vertrag beim FAC mit sofortiger Wirkung auf und wird neuer Co-Trainer bei seinem Heimatverein ZSKA Sofia.

Der gebürtige Bulgare kam im Sommer 2019 vom SV Horn nach Floridsdorf, ehe der mittlerweile 35-Jährige im April 2021 gemeinsam mit Mitja Mörec als erstes Cheftrainer-Duo in Österreich die Mannschaft übernahm. Seither fuhr das Gespann in 76 Pflichtspielen fulminante 42 Siege und 16 Unentschieden ein.

Der daraus resultierende Punkteschnitt von 1,87 bestätigt die Leistung und die Qualität die Aleksandar Gitsov in den Verein brachte. Mit Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov an der Seitenlinie konnte der FAC zuletzt die zwei erfolgreichsten Saisonen in der Vereinsgeschichte feiern. Der Höhepunkt Gitsovs Laufbahn bei den Blau-Weißen war natürlich der Vizemeistertitel in der Saison 2021/22.

Fischer: "Sehen uns als Ausbildungsverein auf allen Ebenen"

Lukas Fischer zum Abgang von Aleksandar Gitsov: „Wir sind im ersten Moment einmal unheimlich dankbar für alles, was Aleksander in den letzten Jahren für den Verein geleistet hat. Es gehört einfach zum Fußball dazu, dass Personalien mit guter Qualität von anderen Vereinen gesehen und abgeworben werden. Das ist aber auch unsere Philosophie, dass wir uns als Ausbildungsverein auf allen Ebenen sehen und natürlich Aleksandar diesen Wechsel ermöglichen wollten.

Es ist sein Heimatverein und für ihn vielleicht auch eine einmalige Chance bei diesem Club mitzuwirken. Daher haben wir nicht lange überlegen müssen und haben dem Wechselwunsch zugestimmt.“

"FAC hat mir eine zweite Chance gegeben"

Aleksandar Gitsov zu seinem Wechsel nach Bulgarien: „An erster Stelle möchte ich mich bei dem gesamten Verein bedanken, denn dieser Schritt wäre nicht möglich gewesen, wenn mir der FAC nicht vor viereinhalb Jahren die Chance und das Vertrauen gegeben hätte. Der FAC hat mich weiterentwickelt und zu dem Trainer gemacht, der ich jetzt bin und wo ich von anderen Vereinen gesehen und wahrgenommen werde.

Als ich nach Floridsdorf gekommen bin hatte ich eine schwere Zeit hinter mir, da ich mit dem SV Horn Amateuren abgestiegen bin und auch die Jahre davor nicht optimal verlaufen sind. Doch dann hat mir der FAC eine zweite Chance gegeben. Ich kann aber auch mit voller Überzeugung sagen, dass ich immer 100 Prozent gegeben habe. Ich werde immer FAC-Fan bleiben und wie sagt man so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben!“

Fotocredit: FAC