Ein Jahr vor Vertragsende löst ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried vorzeitig den Vertrag mit Innenverteidiger Markus Lackner einvernehmlich auf. Das gab der ADMIRAL 2. Ligist am Dienstagmittag auf seiner Homepage bekannt. Nicht bekannt ist der neue Klub des 32-jährigen Badeners. Bereits in den beiden Pflichtpartien der neuen Saison 2023/24 (ÖFB-Cup, Liga) stand der Routinier nicht mehr im Kader der Innviertler und übernahm stattdessen der 28-jährige, japanische Neuzugang Nikki Havenaar (1,98m) die Rolle als neuer SVR-Abwehrchef. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

Langjährige Erfahrung aus 241 Einsätzen im Oberhaus: Markus Lackner, hier gegen FC Red Bull Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der auch eine SV Ried-Vergangenheit hat.

"Auch wenn die letzten Wochen schwierig waren, hat Lacki immer alles für den Verein gegeben"

Markus Lackner (Jugendvereine: 1. SC Pfaffstätten und FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling) kam im September 2020 von Vizemeister SK Sturm Graz, von dem der 1,91 Meter-Mann zwischenzeitlich zum damaligen ADMIRAL-Bundesligisten FC Flyeralarm Admira - kommenden Freitag in Runde 2 sind die Südstädter in Ried zu Gast (20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) ausgeliehen wurde, ins Innviertel.

Für die SV Guntamatic Ried absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 75 Pflichtspiele, darunter in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL Bundesliga 21 Einsätze. Sein Vertrag in Ried wäre noch bis Sommer 2024 gelaufen.

SVR-Vorstand Wolfgang Fiala: „Ich möchte mich im Namen des Vereins bei Markus Lackner für seinen Einsatz für die SV Guntamatic Ried bedanken. Auch wenn die letzten Wochen schwierig waren, hat Lacki immer alles für den Verein gegeben. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute."

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty