In der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zweier "alter Bekannten" aus der ADMIRAL Bundesliga, wenn im Freitagabend-Flutlicht -und -Top-Spiel die SV Guntamatic Ried den FC Flyeralaram Admira empfängt - Ankick in der Innviertel Arena: 20.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Siehe auch Mannis Match-Prognose. Für SV Ried-Torhüter Andreas Leitner bedeutet das Duell ein Wiedersehen mit seinem langjährigen Ex-Klub. Der 29-jährige Sommer-Neuzugang der Innviertler fordert von den Wikingern gegen die Panther: "Grundtugenden Kratzen, Beißen, Marschieren bis zum Umfallen zeigen".

Andreas Leitner über ein Jahrzehnt Gesicht und Urgestein beim FC Flyeralarm Admira: Der ehemalige Kapitän & Keeper der Südstädter.

Senft: "Punch im letzten Drittel mit Mut zum Risiko hat uns gefehlt"

Während die Südstädter in Runde 1 in der Nachspielzeit (90.+1) gerade noch das Happyend schafften und durch "Goldtorschütze" Lukas Maliczek gegen Aufsteiger SV Stripfing einen 1:0-Heimsieg feierten, hatte sich die SV Guntamatic Ried in der Sonntags-Matinee beim FAC Wien mit einem 1:1 zu begnügen. Bewies allerdings mal wieder Comebacker-Qualität und kam nach 0:1-Rückstand noch zum Ausgleich. Den Rieder Treffer erzielte der japanische Sommer-Neuzugang und neue Abwehrchef Nikki Havenaar (56.).

SVR-Neo-Tormann Andreas Leitner: „Es war zum Start das erwartet schwere Spiel gegen den FAC. Mit dem Spielverlauf müssen wir am Ende des Tages diesen einen Punkt auswärts gerne mitnehmen. Wir hatten uns natürlich mehr vorgenommen. Das haben wir analysiert und damit ist es abgehakt. Jetzt machen wir uns bereit für das Spiel gegen die Admira.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Unseren Start in das Spiel gegen den FAC haben wir mit einer guten Haltung bestritten. Über die Fortdauer des Spiels waren wir aber nicht konstant in unseren Verhaltensweisen und es hat uns Punch im letzten Drittel mit Mut zum Risiko gefehlt. Es war zu erwarten, dass noch nicht alle Automatismen voll greifen und gerade das treibt uns an, besser zu werden und bessere Spiele in der Zukunft zu machen.“

Nach zwei Auswärtspartien (ÖFB-Cup in Wels, 2. Liga in Floridsdorf) zum Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison 2023/24 geht es im 3. Spiel nun endlich vor heimischer Kulisse ran für die Rieder. Für Keeper Andreas Leitner die Pflichtpartie-Premiere in der Innviertel Arena. Und das gleich gegen seinen langjährigen Ex-Klub FC Flyeralarm Admira, für den der 29-jährige Leobener in der Profi-Mannschaft gesamt 226 Pflichtspiele (48 Mal zu Null) absolvierte.

Der ehemalige ÖFB-U21-Torhüter wechselte 2009 von der AKA Austria Wien-Jugend in die Admira U19, schaffte dann den Sprung über die 2. Mannschaft zu den Profis. Bis auf eine einjährige Leihe zu Austria Klagenfurt (2015/2016) stand der 1,84 Meter große Goalie bis zum Bundesliga-Abstieg in 2022 bei den Panthern zwischen den Pfosten. Seine "Admira-Ära" war stolze 12 Jahre. Andreas Leitner war ein "Gesicht der Südstädter".

"Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel"

Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub meint der neue Rieder Rückhalt: „Wir gehen mit großer Vorfreude in dieses erste Spiel zuhause vor den eigenen Fans. Wir wollen voll anschreiben und den ersten Schritt setzen, um wieder zu einer Heimmacht zu werden. In erster Linie müssen wir dafür die Grundtugenden Kratzen, Beißen, Marschieren bis zum Umfallen zeigen und uns alle für den Verein voll einsetzen.

Die Admira kommt nach dem Auftaktsieg sicher mit breiter Brust nach Ried, will Punkte mitnehmen und wird uns auch keine Gastgeschenke machen. Für mich ist es natürlich ein besonderes Spiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen mit meinem Ex-Verein. Ich bin mit einigen Leuten im Verein noch in sehr engem Kontakt. Mit dem Anpfiff ist es dann aber ein Spiel wie jedes andere, das wir gewinnen wollen.“

"...dann kann die Innviertel Arena zum großen X-Faktor in der Meisterschaft werden"

Cheftrainer Maximilian Senft: „Ich erwarte die Admira mit einer klaren Idee in allen Phasen des Spiels und guter Qualität bei Standards. Meine Vorfreude auf das Spiel ist groß. Wir haben diese Saison eine klare Mission, nämlich unsere Fans mit unserer Leidenschaft am Platz voll mitzunehmen.

Dann kann die Innviertel Arena zum großen X-Faktor in der Meisterschaft werden. Wir haben es selbst in der Hand, das Gefühl der hundertprozentigen Aufopferung für den Sieg in das Stadion zu projizieren.“

Nach 60 BL-Duellen erstmal in Liga 2 gegeneinander

Zuletzt kickten die SV Guntamatic Ried und der FC Flyeralarm Admira am 26. April 2022 in der ADMIRAL Bundesliga gegeneinander. Die beiden Teams trennten sich in Ried mit einem 1:1.

Die SV Guntamatic Ried und der FC Flyeralarm Admira Wacker spielen erstmals in der ADMIRAL 2. Liga gegeneinander. Im Oberhaus trafen beide Mannschaften bisher 60 Mal aufeinander. Die SV Ried siegte 25 Mal, 21 Spiele endeten remis, 14 Mal konnte die Admira gewinnen. Gesamttorbilanz: 89:61 für die SV Ried.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at