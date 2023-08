Bis 1. September 2023 hat heuer das Sommer-Transferfenster in Östereich noch geöffnet und es ist nicht auszuschließen, dass der SV Horn bis dahin 2 komplette Mannschaften an neuen Spielern voll macht. Am heutigen Mittwoch vermeldet der "Transfer-Kaiser" der ADMIRAL 2. Liga erstmal als 19. Neuzugang mit Valentin Akrap einen 20-jährigen, kroatischen Mittelstürmer-Hünen, der von Liga-Konkurrent SV Guntamatic Ried für eine Saison ausgeliehen wird. Siehe auch Sommer-Transfers.

"Foto-Shooting"-Marathon mit Neuzugängen in diesem Sommer für SV Horn-Cheftrainer Philipp Riederer (l.) und Geschäftsführer Andreas Zinkel (r.), die hier bereits mit Valentin Akra von der SV Guntamatic Ried den 19. Neuzugang begrüßen. Darunter jede Menge Youngster.

"Spielertyp an vorderster Front, den wir bisher noch nicht in unserem Kader hatten"

Der 2,02m große Mittelstürmer, Valentin Akrap, schnürt ab sofort seine Fußballschuhe beim SV Horn. Valentin Akrap war seit der U15 bei der SV Ried aktiv und konnte dort sowohl in der ÖFB-Jugendliga U18 (31 Spiele, 15 Tore), als auch in der Regionalliga Mitte (46 Spiele, 15 Tore) seinen Torinstinkt unter Beweis stellen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Valentin Akrap haben wir einen Spielertypen an vorderster Front verpflichten können, den wir bisher noch nicht in unserem Kader hatten. Er ist ein großgewachsener Stürmer, dessen Fähigkeiten die Ballsicherung und seine Torgefährlichkeit sind. Wir sind glücklich darüber, dass er seine ersten Schritte in der 2. Liga bei uns machen wird.“

Fotocredit: SV Horn