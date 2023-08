Den Auftakt in die neue Saison 2023/24 hatte sich der FC Liefering sicher anders vorgestellt. Nachdem der Kooperationspartner von Serienmeister FC Red Bull Salzburg am Uniqa-ÖFB-Cup nicht teilnehmen darf, folgte die erste Pflicht-Partie mit Runde 1 in der ADMIRAL 2. Liga gegen den FC Dornbirn 1913. Gegen die Vorarlberger setzte es wie in der Vorsaison wieder eine Heimpleite. Diesmal zwar nicht mit 0:6, doch auch das 0:1 bedeuten für die neuformierte Jungbullen-Herde und Neo-Cheftrainer Onur Cinel "null Tore, null Punkte". Gegen den letztjährigen "Hinrunden-Meister" SV Horn wollen sich die Salzburger rehabilitieren.

Der 19-jährige Schwarzacher Luka Reischl wird nach seiner in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit gegen den FC Dornbirn erlittenen Schulterverletzung den Jungbullen auf unabsehbare Zeit ausfallen.

Onur Cinel: „Wir sind gerade in einem Riesen-Prozess"

Genau wie der FC Liefering startete auch der SV Horn im ersten Spiel mit einer Niederlage. Nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung hatten sich die Waldviertler gegen Aufsteiger DSV Leoben am Ende noch auswärts mit 2:3 geschlagen zu geben. Wie die Lieferinger erlebten auch die Horner eine enorme Personal-Fluktuation in diesem Sommer, ist der Integrationsprozeß noch in vollem Gange.

Am Freitag, den 4. August (Ankick in der Sparkasse Horn Arena 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker) wird es nun zumindest für einen Verein, die ersten Zähler regnen.

In der Vorsaison gewannen beide Teams jeweils ihre Heimspiele gegeneinander mit 3:1. Im letzten Duell im März dieses Jahres siegten die Jungbullen in einem packenden Schlusskrimi gegen die Waldviertler durch einen Hattrick von Karim Konate mit 3:1. Seit der Saison 2018/19 kommt es in #LigaZwa zu regelmäßigen Aufeinandertreffen mit dem SV Horn. Mit einer äußerst positiven Bilanz – die Horner gingen in den letzten 5 Jahren lediglich ein Mal als Sieger vom Platz – können die Lieferinger zur ersten Auswärtspartie dieser Saison anreisen.

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Wir sind gerade in einem Riesen-Prozess. Wir haben gegen Dornbirn schon viele gute Sachen gesehen, aber in einigen Spielphasen ist noch ganz viel Luft nach oben. Mit dem Wissen, dass es eine sehr junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von unter 18 Jahren war, wollen wir uns, losgelöst von den Ergebnissen, schnellstmöglich entwickeln. Das steht absolut im Vordergrund.

Mit Horn treffen wir auf ein reifes und sehr kompaktes Team. Das bietet uns eine super Gelegenheit, weitere Schritte nach vorne zu machen. Es ist eine Mannschaft, die uns vor Prüfungen stellen wird, welche wir aber auch vor Prüfungen stellen wollen.“

PERSONALSITUATION

Federico Crescenti, Oliver Lukic, Alexander Murillo, Mario Pejazic, Luka Reischl und Tolgahan Sahin fehlen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Benjamin Atiabou, Soumaila Diabate und Sebastian Leitner ist fraglich.

Fotocredit: FC Liefering via Getty