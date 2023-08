Viel fehlte dem FAC nicht, um in Runde 1 der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 gegen ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SV Guntamatic Ried einen Auftakt-Sieg zu feiern. Am Ende steht ein 1:1-Achtungserfolg für die Floridsdorfer, die in Runde 2 im ersten Auswärtsspiel nun nach Kapfenberg reisen. Nach der überzeugenden Leistung gegen die Innviertler in der Sonntags-Matinee gehen die Mörec-Mannen am Freitag, den 4. August (Ankick: 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker) nun auf "Falken-Jagd" und peilen den ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit an.

Geht in seine 8. Saison beim FAC und stets vorran: Der 34-jährige Kapitän und Abwehrspieler Mirnes Becirovic, der bisher 211 Pflichtpartien für die Floridsdorfer absolvierte.

"Die 2. Spielhälfte war sehr gut, da sind wir mutig und strukturiert aufgetreten"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club trifft im ersten Auswärtsspiel der Saison 2023/24 auf den KSV 1919 im Stadion Kapfenberg. Zum Start in die neue Zweitliga-Saison gab es in der vergangenen Woche für die Blau-Weißen ein Unentschieden gegen den Bundesliga-Absteiger aus Ried. Das 1:1 in der heimischen Hopfengasse zeigte, dass die Mannschaft bereit ist, die großen Vereine zu ärgern. Denn aufgrund eines Chancenplus in der 2. Spielhälfte wären 3 Punkte seitens des FAC durchaus möglich gewesen. Nun folgt das Auswärtsspiel beim KSV 1919 in der Steiermark.

Das letzte Duell mit den Steirern liegt erst 2 Monate zurück. Damals konnten die Blau-Weißen gegen die im Frühjahr bärenstarken Falken einen souveränen 3:0-Auswärtssieg feiern und mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause gehen. Diese Leistung will die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec auch im kommenden Aufeinandertreffen wieder abrufen.

FAC-Kapitän Mirnes Becirovic zeigt sich von der Leistung am Sonntag zufrieden und erwartet von der Mannschaft im kommenden Spiel erneut vollen Einsatz: „In der 1. Halbzeit haben wir noch etwas verhalten agiert, doch dann haben wir uns von Minute zu Minute gesteigert. Die 2. Spielhälfte war dann sehr gut, da wir mutig und strukturiert aufgetreten sind. Außerdem hatten wir Chancen den Siegtreffer zu erzielen. Daher bin ich der Meinung, dass es eine sehr gute Gesamtleistung von uns war. Nun heißt es diese Leistung im kommenden Spiel wieder zu bringen!“

In der vergangenen Spielzeit schafften die Kapfenberger einen sehenswerten Turnaround während der Saison. Lange Zeit lagen die Falken auf dem letzten Tabellenplatz, ehe sie dank einer Serie von 10 Spielen ohne Niederlage die Saison auf dem 12. Tabellenplatz beendeten.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Abdulah Ibrakovic lief der Saisonstart heuer allerdings nicht nach Wunsch, denn die Kapfenberger mussten sich auswärts im Steirer-Duell beim SV Licht-Loidl Lafnitz mit 0:3 geschlagen geben.

"Wir müssen gegen KSV gute Rest-Defensive haben"

Mirnes Becirovic warnt aber vor der Qualität der Steirer: „Wir wissen, dass sie defensiv sehr gut organisiert sind. Daher wird es für uns wichtig sein in der Offensive, speziell im letzten Drittel, kreative Lösungen zu finden. Da gilt es für uns in gewissermaßen mutig aufzutreten, aber trotzdem achtsam auf schnelle Konter zu sein.

Wir müssen eine gute Rest-Defensive haben und uns nicht nur nach vorne orientieren, um diese Umschaltmomente zu unterbinden.“

Die Statistik spricht für die Floridsdorfer, denn die Blau-Weißen konnten 8 der letzten 11 Pflichtspiel-Duelle für sich entscheiden. Nur 3 Mal musste man sich den Falken geschlagen geben.

