Der 32-jährige gebürtige Niederösterreicher war zuletzt bei der SV Ried unter Vertrag und verstärkt ab sofort den Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga, den SV Stripfing.

Markus Lackner begann seine Karriere beim 1. SC Pfaffstätten, durchlief danach alle Nachwuchsmannschaften in der Akademie von Admira Wacker Mödling und feierte dort auch sein Profidebüt.

Lackner lief für die Admira, Sturm Graz und der SV Ried bisher 241-mal in Österreichs höchster Spielklasse, der ADMIRAL Bundesliga auf. Er war außerdem auch beim SV Horn und der Vienna unter Vertrag und bringt somit Erfahrung aus über 300 Partien im österreichischen Profifußball mit zum SV Stripfing.

"Ich freue mich auf die kommende Zeit beim SV Stripfing. Ich finde das Projekt mitsamt der Kooperation mit Austria Wien, sowie die Mannschaftszusammenstellung, mit einigen Routiniers und sehr vielen jungen, hungrigen Spielern, sehr spannend. Ich freue mich darauf, vor allem die jungen, talentierten Spieler mit meiner Erfahrung zu unterstützen, ihnen zu helfen, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen und gemeinsam als Mannschaft Erfolge am Platz zu feiern", so Markus Lackner.

"Wir sind alle sehr froh mit Markus einen Spieler bekommen zu haben der so viel Erfahrung mitbringt. Mit seiner Körpergröße wird er auch für die notwendige Präsenz, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sorgen. Er kann einerseits unseren jungen Spielern so vieles mit seiner Bundesligaerfahrung mitgeben, anderseits soll Markus auch für Stabilität in unserer Abwehr sorgen. Wir bekommen einen super Typen, einen tollen Charakter der sehr gut zu uns und unserer Mannschaft passt", freut sich Cheftrainer Christian Wegleitner.

