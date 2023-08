Nach dem Weggang von Co-Trainer Aleksandar Gitsov - wir berichteten - ist der Floridsdorfer Athletiksport-Club bei einem Nachfolger schnell fündig geworden und vermeldet Gerald Linsham, der künftig das Trainerteam rund um Chefcoach Mitja Mörec unterstützen wird. Nach einer Saison beim USV Neulengbach kehrt der 42-jährige UEFA-A-Lizenz-Inhaber nun wieder nach Floridsdorf zurück und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

"Er hatte großen Anteil an der überragenden Saison 2021/22"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club vermeldet vor dem ersten Auswärtsspiel gegen den KSV 1919 (heute, 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker) die Verpflichtung von Gerald Linshalm. Linshalm war in der Saison 2021/22 für ein Jahr Co-Trainer beim FAC Wien. Er stand bereits in 34 Pflichtspielen neben Mitja Mörec an der Seitenlinie und hatte maßgeblichen Anteil am Vizemeistertitel der Blau-Weißen.

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte, zog es Gerald Linshalm nach Niederösterreich zum USV Neulengbach. Bei Österreichs Rekordmeister im Frauenfußball agierte Linshalm als Cheftrainer und erreichte in der ADMIRAL Frauen Bundesliga den vierten Tabellenplatz.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Neubesetzung der Co-Trainer Position: „Es war uns wichtig eine schnelle Lösung zu finden, um im Arbeitsalltag weiter nach vorne zu arbeiten. Mit Gerald haben wir die perfekte Lösung gefunden, da er Mitja, den Verein unsere Arbeitsweise und unsere Philosophie kennt. Er hatte einen großen Anteil an der überragenden Saison 2021/22 und wir wissen seine Qualitäten sehr zu schätzen. Darum ist er für uns die Idealbesetzung auf dieser Position.“

Gerald Linshalm startete seinen Trainerlaufbahn in der Burgenland Akademie, bevor er als Athletik-Trainer beim SV Mattersburg und beim FK Austria Wien tätig war. Unter der Mitarbeit von Gerald Linshalm konnte der FAC einen bemerkenswerten Punkteschnitt von 2,21 erzielen. Das Erreichen des UNIQA ÖFB-Cup Viertelfinales sowie der Vizemeistertitel bestätigen die fulminanten Leistungen der Saison 2021/22.

