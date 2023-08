Wie der SK Puntigamer Sturm Graz am heutigen Montagnachmittag vermeldet, verlieren die in der ADMIRAL 2. Liga spielenden Amateure des amtierenden Uniqa-ÖFB-Cup-Siegers ihren Top-Torjäger Milán László Tóth. Der 21-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung in seine ungarische Heimat. Und zwar zu Vasas Budapest in die 2. Liga. Siehe auch Sommer-Transfers.

Gekonnte Ball-Behandlung und -Abschirmung von Milán Tóth, hier in der vergangenen Saison gegen Felix Seiwald von der Vienna im Duell der Vorjahres-Aufsteiger.

Tóth´s tolle Tor-Quote in Liga 2

Milán Tóth kam vor einem Jahr von Haladás Szombathelyi nach Graz und brachte es in insgesamt 27 Pflichtspielen für den SK Sturm Graz II auf 13 Tore und 4 Assists. Allein in der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison brachte es de 4-fache U21-Teamstürmer Ungarns auf stolze 13 Treffer in 26 Partien beim Vorjahres-Aufsteiger.

SK Sturm Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Ich möchte mich bei Milan Toth für seine stets hervorragende Einstellung, seinen Einsatz und seine tolle Torquote bei Sturm II bedanken. Milan ist in diesem Sommer mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich verändern zu wollen – nach guten Gesprächen mit Vasas Budapest haben wir dieser Bitte entsprochen. Wir wünschen Milan alles Gute für seinen Schritt zurück nach Ungarn und seine weitere Karriere!"

