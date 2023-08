Am heutigen Montag wurde von der Bundesliga der Nachholtermin für das in Runde 2 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 am vergangenen Freitag witterungsbedingt ausgefallene Spiel zwischen dem SV Horn und FC Liefering bekanntgegeben.

Nachdem für Neo-Cheftrainer Onur Cinel seine Auswärts-Premiere mit dem FC Liefering am vergangenen Freitag im wahrsten Sinne des Wortes "ins Wasser fiel", heißt es in nun in 2 Wochen auf ein Neues in Horn samt Einschwören.

2.Runde ADMIRAL 2. Liga - Nachtragsspiel

Dienstag, 22. August 2023, 18.30 Uhr: SV Horn – FC Liefering (Ligaportal-Liveticker).

In der bevorstehenden Runde 3 gastiert der FC Liefering vorab schon mal in Niederösterreich, in der Landeshauptstadt St. Pölten bei Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten (Freitag, 11. August, 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Während der SV Horn zeitgleich in der Südstadt spielt und beim bisher noch unbesiegten FC Flyeralarm Admira (1S, 1U) den ersten Punktezuwachs in der neuen Saison einfahren will - Ligaportal-Liveticker.

Fotocredit: FC Liefering via Getty