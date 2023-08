Starke Regenfälle führten in Runde 2 der ADMIRAL 2. Liga am vergangenen Freitag zur Spielabsage der Partie SV Horn vs. FC Liefering. Inzwischen wurde nach einer Begutachtung des Rasens der Sparkasse Horn Arena auch festgestellt, dass dieser von Algen befallen ist, wodurch das Drainagesystem verstopft ist und kein Wasser optimal abfließen kann. Wohl auch der Grund, warum der Spiel-Nachholtermin - Dienstag, 22. August 2023 (18:30 Uhr) - siehe Beitrag - so weit nach hinten rückte. Wie die "NÖN" vermelden, haben die Waldviertler ihren Stadion-Rasen zu sanieren.

"Muss jetzt so auftrocknen, dass wir mit Reparaturarbeiten beginnen können"

SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel in der Zeitung: "Es muss jetzt einmal so auftrocknen, dass wir mit den Reparaturarbeiten beginnen können." Werden diese planmäßig durchgeführt, wird es auch beim Spielplan keine weiteren Verschiebungen geben. Am kommenden Wochenende gastieren die Niederösterreicher in Runde 3 auswärts in der Südstadt beim FC Flyeralarm Admira (Freitag, 11. August, 18:10 Uhr).

Das nächste Heimspiel ist dann 8 Tage später terminiert. In Runde 4 kommt am Freitag, den 18. August (Ankick: 18:10 Uhr) die Vienna nach Horn.

Fotocredit: SV Horn