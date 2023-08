Auch in seinem 2. Auswärtsspiel der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 reist die SV Guntamatic Ried wieder zum FAC-Platz, wo Aufsteiger SV Stripfing in diesem Herbst übergangsweise seine Heimspiele austrägt. In Runde 1 beim FAC hatten sich die Innviertler ebenso mit einem Remis (1:1) zu begnügen wie beim 1. Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira (2:2, nach 2:0-Führung). Jetzt soll für das Team um SVR-Cheftrainer Maximilian Senft endlich der ersehnte erste Dreier her. Freitag, 11. August, ab 18:10 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Philipp Pomer und die SV Ried, hier eine Szene aus der jüngsten Partie gegen den FC Flyeralarm Admira, wollen im 3. Anlauf endlich den ersten Dreier landen.

"Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert"

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga zuhause vom FC Flyeralarm Admira mit einem 2:2. Die Rieder Treffer erzielten Nik Marinsek (24.) und Mark Grosse (32.). Ried hat nach zwei Runden zwei Punkte am Konto und ist damit Tabellenachter.

„Ich finde, dass wir gegen die Admira ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert. Leider haben wir sehr unglücklich diese beiden Gegentreffer bekommen“, betont SVR-Kicker Nikola Stošić. „Wir waren von der ersten Minute an da, haben die Zweikämpfe angenommen und gewonnen. Richtig geil war, dass so viele Zuschauer gekommen sind. Es hat richtig Spaß gemacht, wieder vor unseren Fans zu spielen. Sie haben gesehen, dass wir alles geben. Ich hoffe, dass das so weitergeht.“

"Haltung der Mannschaft wurde von unseren Fans honoriert"

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft in der Retrospektive: „Wir haben die Admira über weite Strecken dominiert, aber die Admira hat kurze Schwächephasen beinhart ausgenutzt. Wir haben diese Woche viel daran gearbeitet, diese Phasen nicht mehr zuzulassen und uns in der Strafraumverteidigung zu verbessern.

Die Haltung der Mannschaft wurde von unseren Fans honoriert – man hat gesehen, dass wir voller Leidenschaft für den Verein spielen.“

Das wird´s auch gegen Aufsteiger SV Stripfing/Weiden brauchen. Der Meister der Regionalliga Ost verlor in der vergangenen Runde gegen Mit-Aufsteiger DSV Leoben zuhause mit 1:4. Für Stripfing traf Luca Pazourek (60.). Die Niederösterreicher sind nach zwei Runden noch ohne Punkt, verloren ihr Auftakt-Match beim FC Flyeralarm Admira allerdings unglücklich erst in der Nachspielzeit (1:0).

"Unser Hunger auf ersten Liga-Dreier ist riesengroß"

Doch auch wenn der Aufsteiger noch mit leeren Händen dasteht, weiß Nikola Stošić: „Wir werden Stripfing nicht unterschätzen!"

Der 23-jährige, in Salzburg geborene Serbe weiter: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und müssen jetzt am Platz zeigen, dass wir mehr wollen, besser sind und diese drei Punkte mitnehmen wollen. Stripfing wird sicher auch Gas geben, aber wir werden um jeden Zentimeter kämpfen und alles aus uns herausholen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Stripfing steht zwar mit null Punkten aus den ersten beiden Spielen da, hatte aber in beiden Spielen genug Chancen, um die Spiele zu gewinnen. Wir sind gewarnt und fokussieren uns darauf, unsere Verhaltensweisen durchgehend auf den Platz zu bringen."

Nachsatz: "Unser Hunger auf den ersten Liga-Dreier ist riesengroß.“

Premieren-Duell zwischen beiden Klubs

Die SV Guntamatic Ried und der SV Stripfing/Weiden treffen zum ersten Mal aufeinander.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger