Die 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga hält ein besonderes Traditionsduell bereit. Gastgeber First Vienna FC 1894 empfängt im Topspiel und Freitagabend-Flutlicht und -Einzel-Match um 20:30 Uhr Vizemeister GAK 1902. Selbstverständlich im Ligaportal-Liveticker. Die Stadiontore für den Kracher öffnen bereits um 19:00 Uhr. Schiedsrichter der Partie: Oliver Fluch.

In der vergangenen Saison gab es für die Vienna gegen den GAK nichts zu holen. Hier beim jüngsten Duell im März Felix Seiwald in Aktion, der inzwischen von den Döblingern nach Leihe zur SV Guntamatic Ried zurückkehrte und im Sommer von den Innviertlern ablösefrei zum Liga-Konkurrenten FAC wechselte. Auch der damalige GAK-Torjäger Bogdan Viunnyk ist nicht mehr bei den Rotjacken und kehrte nach seiner Leihe zurück zum Shakhtar Donetzk.

Gegen anderen Grazer Klub zuletzt "2 Punkte liegen gelassen"

Der Heimauftakt gegen den SK Sturm Graz II in der 2. Runde endete mit 2:2. Das Ergebnis war letztendlich bitter, da die Vienna bis zur 84. Minute mit 2:0 vorn lag und ein später Doppelpack vom Ex-Austria Wien-Spieler Vesel Demaku noch ein Unentschieden brachte. Doch die Leistung der Mannschaft sowie die verheißungsvollen Debüts von Mohamed Sanogo und Philipp Ochs waren dennoch Grund zur Freude und stimmten die Fans positiv. Im Duell am kommenden Freitag gegen den GAK soll nun der erste Saison-Dreier folgen.

GAK 1902 startete gut in die Saison

Der Grazer Athletiksport Klub kommt mit breiter Brust auf die Hohe Warte, resultierend aus 2 Siegen aus 2 Liga-Partien gegen SKU Amstetten (3:0) sowie beim FC Dornbirn (1:0) auswärte. Die Rotjacken somit bisher mit dem Punkte-Maximum.

Der Tabellenzweite der Vorsaison, welcher den Aufstieg im Vorjahr am letzten Spieltag verpasste, zählt auch diese Saison zu den Titelanwärtern.

Vienna hat noch "offene Rechnung" mit Rotjacken

Im der vergangenen Saison setzte sich der GAK 1902 gegen die Vienna in beiden Partien durch. Das Hinspiel im Herbst am 23. Oktober 2022 in Runde 13 gewannen die Grazer daheim mit 1:0, Goldtorschütze Markus Rusek (77.). Das Retour-Match auf der Hohen Warte in Runde 19 am 13. März 2023 entschieden die Steirer bereits vor der Pause, als Michael Lang (13.) und Paul-Friedrich Koller (34.) jeweils per Kopfball den 2:0-Endstand früh ebneten.

Dementsprechend möchten sich die Döblinger nun endlich revanchieren und vor heimischem Publikum überzeugen. Die Gäste also bisher noch ohne Gegentor in den Duellen mit der Vienna. Und auch in dieser Saison nach 2 Runden.

