Nach Absage der Partie gegen den SV Horn (Nachtragsspiel am 22. August um 18:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) geht es für den FC Liefering eine Woche später abermals nach Niederösterreich, denn mit dem SKN St. Pölten wartet am Freitag in der 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga der Tabellenführer auf die Jungbullen. Die vergangenen 3 Duelle, darunter die 2 in der Vorsaison, gewannen stets die Wölfe und erzielten dabei immer jeweils 2 Tore (2 Mal 2:0 daheim, 2:1 in Liefering):

SKN St. Pölten im Flow - hohe Hürde für Jungbullen

Im letzten Aufeinandertreffen am 17. März dieses Jahres musste man sich der Elf von Stephan Helm mit 0:2 (im Foto eine Szene von damals) geschlagen geben. Mit Neuzugang Dario Tadic vom TSV Hartberg, zwei Siegen en suite und einem Torverhältnis von +5 nach zwei Spielen wartet nun definitiv ein harter Brocken auf das Team von Neo-Chefcoach Onur Cinel.

Die Lieferinger haben das spielfreie Wochenende aber gut genutzt und reisen mit geladenen Akkus in die Landeshauptstadt.

"Wir fahren nach St. Pölten, um zu gewinnen und um zu zeigen, was wir können"

FC Liefering-Cheftrainer Onur Cinel: „Uns erwartet ein richtig starker Gegner, welcher super mit zwei Spielen und zwei Siegen in die Saison gestartet ist. Sie haben auch das Ziel und den Anspruch, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Dementsprechend wird es eine richtig gute Möglichkeit, um uns zu entwickeln. Wir fahren aber natürlich, wie bei jedem Spiel, nach St. Pölten, um zu gewinnen und um zu zeigen, was wir können.“

PERSONALSITUATION

Federico Crescenti, Alexander Murillo, Marcel Moswitzer, Luka Reischl, Sebastian Leitner und Tolgahan Sahin fehlen verletzungsbedingt.

Fotocredit: FC Liefering via Getty