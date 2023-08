Mit dem überraschenden Weggang von Stamm-Torhüter Andreas Lukse zu ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am 6. August - wir berichteten - war Handlungsbedarf beim ADMIRAL 2. Ligisten First Vienna FC 1894 gegeben. Der Klub von der Hohen Warte ist fündig geworden und vermeldet Armin Gremsl als Neuzugang. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag wechselt der seit 1. Juli vereinslose und zuvor beim deutschen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag stehende Keeper zur Vienna, wo der 1,90 Meter-Mann einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2024 unterschreibt. Siehe Sommer-Transfers!

"Er machte in den Trainings einen sehr motivierten Eindruck, ist topfit, einsatzbereit"

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz: "Wir sind sehr froh, dass wir Armin in den Gesprächen überzeugen und mit ihm den gewünschten Torhüter mit Erfahrung verpflichten konnten. Er machte in den Trainings einen sehr motivierten Eindruck, ist topfit, einsatzbereit und komplettiert hervorragend unser Torwarttrio. "

Neuverpflichtung Armin Gremsl: „Nach den guten Gesprächen mit dem Verein war für mich klar, dass die Vienna die nächste Station in meiner Karriere wird. Ich freue mich Teil von Österreichs ältestem Fußballverein zu sein und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

Armin Gremsl wird in dieser Saison das Torhüter-Trio der Vienna komplettieren. Der 1,90 Meter große österreichische Torhüter stand zuletzt bei Arminia Bielefeld unter Vertrag. Dort lief sein Vertrag durch den Abstieg der Bielefelder mit Saisonende aus.



Mit dem Wechsel zur Vienna kehrt Gremsl auch in die ADMIRAL 2. Liga zurück. Der Torhüter stand bereits für den SV Horn, FAC und TSV Hartberg in insgesamt 26 Zweitligaspielen auf dem Rasen.

Ausgebildet beim TSV Hartberg

Ausgebildet wurde Gremsl im Nachwuchs des TSV Hartberg (zuvor FC Pinggau-Friedberg). Für die Steirer gab die Vienna-Neuverpflichtung auch sein Debüt in der 2. Liga. Danach folgten Stationen beim FC Pasching/LASK, FAC und Horn. 2017 kam mit dem Wechsel nach Zypern zu Doxa Katokopia das erste Auslands-Engagement des Steirers zustande. Für die Zyprioten bestritt Gremsl insgesamt 75 Partien.



Nach seiner erfolgreichen Zeit auf Zypern folgten Stationen in St. Pölten, Craiova, Altach und Bielefeld.

Steckbrief Armin Gremsl:

Geburtstag: 13. August 1994

Größe: 1,90 m

Letzter Club: Arminia Bielefeld

Position: Tor

Armin Gremsl wird ab sofort für noch mehr Konkurrenz auf der Torhüterposition bei der Vienna sorgen. Der 29-Jährige kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2024. 🧤



Alle Infos 👉 https://t.co/dqn0b0Ad2Z#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/Mb6GrJ3LYR — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 14, 2023

Fotocredit: First Vienna FC 1894