Nachdem Aufsteiger DSV Leoben die ADMIRAL 2. Liga geradezu "im Sturm erobert" und mit dem Maximum von 9 Punkten startete, holen die Steirer auch noch zum Ende der Sommer-Transferperiode einen weiteren Stürmer. Einen, der bestens bekannt ist in Fußball-Österreich: Deni Alar. Der 33-Jährige, der 2 ÖFB-Team-Einsätze in seiner Vita stehen hat, war zuletzt vereinslos und in der Vorsaison beim letztjährigen Aufsteiger First Vienna FC 1894. Alar unterschreibt für die kommende Saison bei den Donawitzern, die von Jänner 2007 bis Jänner 2009 bereits seine 1. Profi-Station waren. Siehe auch Sommer-Transfers.

Deni Alar war ein Gesicht der Bundesliga, wo der mittlerweile 33-jährige seine meisten Einsätze beim SK Rapid Wien absolvierte. In 175 BL-Partien gelangen dem Stürmer für die Hütteldorfer 50 Treffer (plus 20 Assists).

Rückkehr an ehemalige Wirkungsstätte Leoben

Dani Alar (geb.: 18.01.1990) erzielte in 273 ADMIRAL Bundesliga-Spielen 97 Tore, dazu kommen noch 10 Treffer in 69 ADMIRAL 2. Liga-Einsätzen. Aus der Jugend vom FC Zeltweg stammend hatte der im ehemaligen Jugoslawien geborene, doppelte Staatsbürger (Österreich, Kroatien) folgende Profi-Stationen: DSV Leoben, KSV 1919, SK Rapid Wien, SK Sturm Graz (ÖFB-Cup-Sieg 2018), Levski Sofia, SKN St. Pölten und zuletzt die First Vienna FC 1894 (Februar 2022 - Juni 2023). Für die Döblinger scorte der 1,85 Meter-Mann in 12 Zweitligaeinsätzen 1 Mal.

Nunmehr kehrt der Linksfuß an seine frühere Wirkungsstätte nach Leoben zurück. Der Aufsteiger führt mit 9 Zählern und nach 3 Siegen derzeit die Tabelle in der ADMIRAL 2. Liga vor dem punktgleichen GAK 1902 an. Am Freitag gastiert das Team um Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker beim ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried (18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Archivfoto: GEPA-WienEnergie