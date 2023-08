In Runde 4 der ADMIRAL 2. Liga kommt es Freitagabend zum Top-Spiel zwischen der SV Guntamatic Ried vs. DSV Leoben (18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Lange hat es gedauert, bis es dieses Duell zweier Traditionsvereine mal wieder gibt. Über 18 Jahre ist es her. Nun ermöglichen unterschiedliche Wege eine Renaissance. Die Innviertler sind aus der ADMIRAL Bundesliga abgestiegen, die Steirer aus der Regionalliga Mitte aufgestiegen. Das Team von Cheftrainer Carsten Jancker "rockt" auf Anhieb die 2. Liga: 3 Spiele = 3 Siege = 8:3 Tore = Spitzenreiter! Die SV Ried dagegen mit nur 2 Zählern bisher, noch auf den ersten Sieg wartend. Tickets für dieses spannende Spiel gibt es noch hier.

Auch wenn er es selbst womöglich ungern lesen und hören will...: "Der Star ist der Trainer"! Carsten Jancker gibt seit Sommer 2021 beim DSV Leoben die Richtung vor und führte die Steirer wieder zurück in den Profifußball. Und: auf Anhieb in der 2. Liga auf Erfolgskurs. Hält die Sieges-Serie auch bei den heimstarken Wikingern in deren Festung?

Duell-Bilanz spricht für SV Ried - Momentum für DSV Leoben

Es ist offensichtlich, dass die runderneuerte SV Guntamatic Ried nach dem großen Umbruch im Sommer noch nicht "in der Spur", noch nicht in der ADMIRAL 2. Liga angekommen ist. Binnen 8 Tagen kommt es jetzt für das Team von Cheftrainer Maximilian Senft zum "Aufsteiger-Test". Erst gegen den SV Stripfing, wo die Oberösterreicher am vergangenen Freitag auf dem FAC-Platz nach zwei Auftakt-Remis die erste Niederlage kassierten.

Und jetzt kommen auch noch die Überflieger aus Leoben mit Chefcoach Carsten Jancker, als Spieler 2001 Champions League-Sieger und 4 Mal Deutscher Meister mit dem FC Bayern München. Irgendwie hat der ehemalige 1,93 Meter-Mittelstürmer und gebürtige Ost-Deutsche (Grevesmühlen/Mecklenburg-Vorpommern), der Ende August 49 Jahre wird und als Spieler in der österreichischen Bundesliga für den SK Rapid Wien und SV Mattersburg 103 Pflichtpartien (28 Tore, 12 Assists) absolvierte, das "FC Bayern-mia-san-mia-Gen" bei den Donawitzern implentiert. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Während die Rieder, bei denen nachwievor Kapitän Marcel Ziegl verletzungsbedingt ausfällt (Ferse) und auch sein Stellvertreter Philipp Pomer zuletzt gegen Stripfing fehlte, nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen, reisen die Leobener mit "breiter Brust" ins Innviertel, um ihre Sieges-Serie auch hier fortzusetzen.

Vor 18 Jahren letztes Duell mit Triplepack von Sanel Kuljic

Das letzte Duell zwischen beiden Klubs ist über 18 Jahre her. Damals, am Freitag, den 13. (Mai, 2005), gewann die SV Ried vor 3.698 Zuschauern im Fill-Metallbau-Stadion (so hieß die Rieder Arena zu diesem Zeitpunkt) dank Triplepacker Sanel Kuljic (13., 52., 90.+4) mit 3:0. Bei der SV Ried spielten damals u.a. Oliver Glasner, Andreas Schicker, "Frankie" Schiemer, Herwig Drechsel und Torhüter Hans-Peter Berger. Bei den Donawitzern saß der junge, spätere ÖFB-Team-Torhüter Robert Almer auf der Bank.

Die Innviertler stiegen in jenem Frühjahr bzw. Sommer 2005 nach 36 Runden mit 77 Punkten vor dem Zweiten KSV 1919 und dem Dritten Kelag Kärnten in die Bundesliga auf.

Insgesamt gab es bisher 14 Duelle im Profifußball zwischen beiden Klubs, allesamt in der 2. Liga. Das erste Aufeinandertreffen war vor 30 Jahren am 17. April 1993 und endete 2:1-Sieg für die SV Ried daheim.

Die Gesamt-Bilanz: 6 Siege SVR, 4 Remis, 4 Siege DSV. Torverhältnis: 21:15 für Ried.

Bilanz in Ried: 4S SVR, 1U, 2S DSV, Torverhältnis: 14:8 für Ried.

Tickets für dieses spannende Spiel gibt es noch hier.

Fotocredit: RiPu Sportfotos